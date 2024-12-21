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明冷氣團影響下探10度 下周聖誕節可迎短暫好天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天冷氣團影響，北部、東北部整天寒冷，清晨苗栗以北、宜蘭地區有10度以下低溫機率。本報資料照片
明天冷氣團影響，北部、東北部整天寒冷，清晨苗栗以北、宜蘭地區有10度以下低溫機率。本報資料照片

中央氣象署指出，明天冷氣團影響，北部、東北部整天寒冷，清晨苗栗以北、宜蘭地區有10度以下低溫機率，預計影響到下周一，周一到周二上半天3000公尺以上高溫有降雪機率。下周二晚間逐漸回溫，周三聖誕節各地可迎好天氣，但緊接周四又有東北季風南下，預計影響到周六。

氣象署預報員張承傳表示，明天冷氣團影響，北部、東北部整天寒冷，其他地區早晚也冷，清晨中部以北僅12、13度，其他地區14至16度，苗栗以北、宜蘭地區有10度以下低溫機率，白天北部、東北及東半部高溫僅16至18度，其他地區可達20至25度，中南部日夜溫差大。明天水氣少，僅基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

張承傳指出，下周一冷氣團持續影響，但溫度會回升1、2度，南方水氣北移，水氣增多，北海岸、東半部、東南部有局部短暫雨，預計持續到周二白天；周一到周二上半天3000公尺以上高溫有降雪機率。周二晚間起冷氣團減弱、溫度回升，剩迎風面大台北地區、東半部有雨。

他表示，周三天氣最穩定，北部高溫可達24度，中南部25、26度，僅東半部有零星雨，各地多雲到晴。 下周四東北季風再增強，預計影響到周六，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部、東北轉涼，高溫不到20度，低溫約15、16度。

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