傳將出任食藥署長 姜至剛重申：未被徵詢 持續關心食安

衛福部食藥署長莊聲宏將於明年1月15日屆齡退休。醫藥界盛傳食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛將接任，他也是台灣食品安全協會、永續健康福祉協會理事長，今天出席活動「2024年終成果報告—永續發展與健康生活」時，重申並未接獲徵詢，並提到今年食安事件頻傳，協會將持續關心食品安全。

姜至剛表示，食品安全促進協會在食品安全最艱困的年代成立，後續食品安全政策推出，食安環境改善，但今年又爆發多件食安事件，協會將持續關心國內食品安全議題，如同協會Logo的盾牌、愛心型狀，守護食安；剛成立滿周年的永續健康福祉協會，則關注永續健康議題，高齡化社會脆弱族群眾多，協會鼓勵民眾爭取維持健康，不被外在環境摧毀、打倒。

出席同場活動的陽明大學食品安全及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮表示，台灣食品安全協會推廣「危害乘上暴露才等於風險」的概念傳遞出去，如去年6月，世界衛生組織旗下國際癌症研究機構（IARC）公布阿斯巴甜為2B類致癌物，同時間另一世界衛生組織旗下機構的食品添加劑委員會，卻訂出每天允許食用的阿斯巴甜量，報導一出許多民眾看到阿斯巴甜致癌相當害怕，但實際上一位70公斤男性，每天喝下14罐零卡可樂也沒有致癌風險。

輔大營養科學系教授劉沁瑜則分享至日本參訪奧運選手飲食的成果。她提到，與國人認為運動就要吃高蛋白的觀念不同，包括日本及世界各國，均建議運動選手，即使到了比賽當日，飲食中碳水化合物要占半數，蛋白質僅占4分之1，平日訓練時，更是應該均衡飲食，不需要過度補充蛋白質。

另外，近期台北馬拉松剛落幕，劉沁瑜說，每逢馬拉松賽事，許多民眾水喝不夠，容易發生橫紋肌溶解、急性腎衰竭，依照專業建議，運動員或從事劇烈運動的民眾，比賽前2到3小時，應喝500到600毫升水分，20到30分鐘再補充200到300毫升，運動中則是每10分鐘應補充至少200毫升水分，運動後可補充450至670毫升。