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奢華旅遊商機旺 業者估市場上看千億元

中央社／ 台北21日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，願意在旅遊增加花費的人變多，旅遊業者指出，奢華旅遊人數逐年攀升，台灣1年的市場規模上看新台幣1000億元。

COVID-19疫情後，旅遊生態改變，不少民眾越來越願意在旅遊上花費更多金額，體驗各種不一樣的旅遊感受。

專門經營奢華旅遊的私享旅遊發布新聞稿表示，根據國際奢華旅遊聯盟Virtuoso最新報告，奢華旅遊客群約占全球旅遊人口5%，以台灣2023年出境旅客約1200萬人次、每人每次平均消費約新台幣15萬元推估，台灣奢華旅遊市場規模上看1000億元。

私享旅遊執行長陳泓佐指出，今年國際頂級酒店集團加速布局亞洲市場，將歐美疫情後興起的生活美學與旅遊新風潮引入亞洲地區，預計將重新定義亞洲與台灣的高端旅遊體驗。

陳泓佐表示，觀察顯示，2025年奢華旅遊市場有望展現前所未有的蓬勃動能，高端旅遊消費者對價格變動的敏感度較低，其旅行意願也較少受到全球經濟形勢的影響。

陳泓佐說，根據市場預測，2025年奢華旅遊產業有望實現超過20%的成長空間，未來前景可期。

陳泓佐指出，明年從曼谷奢華酒店新版圖、同溫層旅遊的蓬勃發展等趨勢，都展現後疫情時代旅客對深度體驗與生活品味的全新追求，預期奢華旅遊產業將邁向更精緻、更人性化的「新奢華」階段。

COVID-19 疫情 酒店

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