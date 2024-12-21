年末至春節出入境旅客大增 桃機日均運量達14萬人次

2024年接近尾聲，為因應耶誕、元旦、寒假及春節大幅增加的出入境旅客，桃園機場公司召開疏運作業協調整備會議，耶誕節至跨年疏運時間從12月20日至明年1月5日共17天，預估總運量將超過225萬人次，每日平均運量約13.2萬人次；春節預估總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次，與疫情前2019年春節相近。

桃園機場旅運量持續成長，今年1至11月客運量已達4090萬6058人次，全年更上看4500萬人次。機場公司表示，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，加上多所大學自12月下旬起陸續放寒假，預計機場將湧現人潮，疏運時間從12月20日至明年1月5日，預估增加14架次包機、84架次加班機，總運量超過225萬人次，每日平均約13.2萬人次。

機場公司指出，緊接春節連假長達9天，疏運時間從1月24日至2月3日共11天，預估出境高峰會落在1月25日與26日，返國入境高峰會落在2月1日（初四）與2日（初五），預估增加包機8架次、加班機46架次，總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次。

機場公司邀集航空公司、地勤公司、CIQS通關單位（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等機場大聯盟各單位，共同研議疏運計畫，疏運期間將每小時更新桃園機場航班運量整點人數系統，掌握出入境及轉機人數。

機場公司表示，尖峰時段出境安檢將全線開放、入出境證照查驗規劃專案勤務，彈性調度支援人力，年底前完成49座第四代e-Gate建置作業，合計桃園機場共有71座e-Gate上線服務。此外，如遇特殊狀況保持正常供餐另延長服務時間，每小時緊急供餐能量為7300份餐點。

機場公司提醒，連假期間入境尖峰時段為每日5時、13至17時、20時至22時，出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時、23至24時，旅客可提早3小時抵達機場。除提前抵達機場外，也可多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務。