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8藥品擴大納健保合計30萬人受惠 骨鬆、早產兒、癌友適用

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保給付項目收載多項新藥及擴增藥品給付規定。圖／健保署提供
健保給付項目收載多項新藥及擴增藥品給付規定。圖／健保署提供

健保署日前開今年最後一次藥物共擬會議，放寬小細胞肺癌、肝細胞癌、膽道癌、乳癌、大腸癌、骨質疏鬆、慢性腎病、心衰竭等病人治療藥物，更包含早產兒視網膜病變藥物，為首次健保通過適應症外使用。合計受惠人數約30多萬人，預計使用每年藥費約多500萬餘元，最快可在明年2月生效。

癌症相關藥物共有3類。健保署醫審及藥材組長黃育文表示，含Durvalumab成分的抑癌寧及含Tremelimumab成分藥品的抑佳妥都是免疫檢查點抑制劑。可以搭配化療用在擴散期小細胞肺癌及膽道癌，為膽道癌首個納入健保免疫檢查點抑制劑；或是兩個雙免疫檢查點抑制劑一起用在肝細胞癌一線治療，合計有近2000人受惠。

第二則是含Trastuzumab deruxtecan成分的優赫得，針對HER2乳癌陽性，以及HER2弱陽性且無藥物使用者的二線治療可以使用，預估有千名乳癌病友受惠。第三則是含Bevacizumab成分的生物相似藥艾法施，用在大腸直腸癌第二線治療。

其餘針對新生兒、孕婦、長者等也有5類藥物放寬給付。健保署長石崇良表示，以往藥物給付必須是仿單有適應症，本次針對早產兒視網膜病變，首次採「適應症外」給付，根據兒科醫學會及眼科醫學會建議擴增眼科新生血管抑制劑（anti-VEGF），正式由共擬會議通過。

為提升孕婦照顧，含Atosiban成分的安胎藥保爾泰、孕保寧擴大使用。黃育文說，新增孕期在24周至28周的極度早產兒，以及糖尿病高風險族群或是不適合使用Ritodrine者，預計3000名孕婦可受惠。

針對我國老化人口，健保的骨質疏鬆給付也往前擴大到「初級預防」。石崇良說，女性停經後骨質疏鬆比率很高，以前健保的藥物限制中軸骨如腦幹、脊椎等才給付，現在放寬到有高危險因子的骨質疏鬆症、骨質疏少症病人，以及遠端橈骨與近端肱骨骨折病人，預計有13.萬人受惠，每年藥費約8.6億元。

在腎病控制，石崇良表示，含Dapagliflozin成分的福適佳，以及含Empagliflozin成分的恩排糖，原本是要控血糖，但也可以延緩腎病惡化，因此擴增至慢性腎病，希望延緩使用透析的時間，但必須加入初期慢性腎病照護長和方案，或是健保末期腎臟病前期病人照顧與衛教計畫；也擴增使用在慢性收縮心衰竭患者。

另，針對活動性狼瘡腎炎及全身性紅斑性狼瘡，放寬含Belimumab成分的奔麗生給付，預估每年1605名狼瘡性腎炎及全身紅斑性狼瘡病友受惠，每位病友每年可節省約32萬元藥費。

健保給付項目收載多項新藥及擴增藥品給付規定。圖／健保署提供
健保給付項目收載多項新藥及擴增藥品給付規定。圖／健保署提供
健保給付項目收載多項新藥及擴增藥品給付規定。圖／健保署提供
健保給付項目收載多項新藥及擴增藥品給付規定。圖／健保署提供

健保署 早產 骨質疏鬆

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