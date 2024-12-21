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健保通過多項藥物給付新制 最快114年2月上路

中央社／ 台21日電

健保署今天公布，通過多項藥物給付新制，最快明年2月上路，預估逾31萬名病患受惠。其中在早產兒眼科用藥部分，是依學會建議同意，打破過去參照仿單原則，盼提升早產兒照護。

衛生福利部中央健康保險署12月19日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過多項新藥納入健保給付和擴增給付規定案，包括放寬狼瘡腎炎使用標準治療的類固醇劑量規範等。

健保署長石崇良指出，這次有一大突破，在於眼科新生血管抑制劑擴增給付於早產兒。過去健保給付原則是參照藥品仿單，然而藥廠並未進行針對早新生兒的臨床試驗，藥證適用對象未包含新生兒。

有鑑於早產兒容易發生視網膜病變，石崇良說，相關學會及國際指引都建議使用，因此依台灣兒科醫學會及眼科醫學會共識建議擴增，而不是根據仿單，預估每年嘉惠338早產兒，挹注年藥費約新台幣750萬元。

另外還有3大重點，首先是解決慢性腎臟病（CKD）及慢性收縮性心衰竭問題。石崇良說，SGL-T2抑制劑這類藥品原本設計是控制血糖，臨床試驗發現可延緩惡化到洗腎，對慢性心衰竭也有幫助，考慮病友人數龐大，經會議討論後同意擴增，預估挹注年藥費共約16億元。

石崇良表示，適用對象為eGFR數值25到60之間的慢性腎臟病患者，且新增訂病人需於「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「全民健康保險末期腎臟病前期（Pre-ESRD）病人照護與衛教計畫」網絡照護，預估新增嘉惠15.3萬名慢性腎臟病病友。另外預估新增嘉惠1.6萬名慢性收縮性心衰竭病友。

因應超高齡化社會腳步近，骨質疏鬆症影響國民健康甚鉅，這次修訂骨質疏鬆症治療藥物的給付規定。石崇良說明，以前限縮給付對象為跌倒骨折屬於中軸骨也就是脊椎受影響者，但尤其女性停經後骨鬆比例很高，一跌倒就很嚴重，現在放寬到四肢跌倒骨折、且有一定骨疏程度者，預防下一次更嚴重骨折造成失能及死亡。

健保署預估每年嘉惠13.4萬名骨質疏鬆症及骨質疏少症的病友，挹注年藥費約8.65億元。石崇良呼籲，同時要配合運動、飲食，務必向醫師諮詢如何調整日常生活作息，真正改善骨質疏鬆問題。

癌症用藥方面，石崇良說明，這次放寬肝癌病人可雙免疫檢查點抑制劑（IO）併用，針對小細胞癌也給予IO治療，另外膽管癌惡性度高，又沒有好藥可用，使用IO在臨床上看來有幫助，所以也同意給付，預估嘉惠1938人，挹注年藥費約12.8億元。

健保署 石崇良 腎臟病

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