高雄榮總台南分院銀髮樂活時尚 老人家走秀健康自信

高雄榮總台南分院今天舉辦該院罕見的「時尚齡距離」銀髮走秀，1百多名附近社區長者參與。院方規畫活動鼓勵銀髮族展現風采，不讓年齡、性別限制夢想，傳遞健康、積極的生活態度。

副院長潘潔慧表示，這次活動以「樂活、自信與超越」為主題，高齡走秀每位都是最佳銀髮模特兒，全場最高齡復興里92歲殷爺爺，多年來風雨無阻參加院方課程從不缺席，至今保持年輕樂觀的心與熱情。

殷老先生說，「這是我第一次化妝、站上舞台走秀，很緊張」，不過他一踏上舞台就散發著自信與風采，贏得觀眾的熱烈掌聲與歡呼聲。

高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩表示，長輩們精心打扮，展現各社區特色風格，復興里穿眷村風格國旗裝、神洲里旗袍風、力行里運動風等，除了走秀表演。樂活日照中心的「寶島曼波」、「客家兒歌」熱舞開場，展現長者們多才多藝、熱愛生活。

陳宣恩說，每天簡單適宜打扮，令人賞心悅目，更能增加自信及活躍社交生活，化妝與打扮不只是外表美觀，更能讓情緒更穩定、對腦部的認知功能產生正向的刺激、有助手部握力提升及吞嚥功能。

陳宣恩感謝台南護校妝品科副教授詹慧珊帶領學生志工，協助長輩裝扮，讓長者美麗登場。感謝高齡醫學科全體投入籌辦活動3個月，「看到爺爺奶奶們這麼自信，真的非常感動」。