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2024圖像小說祭開幕 展現不一樣的圖像書風景

中央社／ 台北21日電

近年國際漫壇吹起「圖像小說」風潮，區別大眾常連結至兒少族群的「漫畫」印象，信鴿書店與大辣出版合作，推出2024圖像小說祭，邀請多名海外嘉賓訪台，讓大眾認識充滿多元表現的圖像小說。

2024圖像小說祭開幕式今天上午舉行，此次共集合超過35間獨立書店與出版社參與，而備受矚目的海外卡司包含日本漫畫家五十嵐大介、法國漫畫家郭龍Golo、比利時漫畫家迪米崔．皮尤（Dimitri Piot）、菲律賓國際漫畫節策展人保羅．赫拉斯（PaoloHerras）等。

文化部長李遠致詞表示，自己在1980年代從事電影產業後，就抱持「台灣應該有動畫」的夢想，開始畫童話再將其改成動畫，但夢想在當年以代工為重的環境下破滅，現在他想為別人實現夢想，在文化部既有漫畫補助政策基礎下，他也推動繪本及圖文書新秀創作者的支持計畫，去創造1個新環境。

大塊文化董事長郝明義表示，首屆圖像小說祭在2019年舉辦，這次從參展陣容上可見越來越多出版社投入出版圖像小說，期待眾人一起成長推出更多作品，讓台灣讀者能透過書籍認識國際舞台上的創作者。

2024圖像小說祭策展人、大辣出版總編輯黃健和表示，2天活動中將有許多曾征戰各大國際漫畫節、展會的台灣創作者與會，台灣是個小島，在此次展會上，他也希望透過漫畫邀請國外創作者造訪台灣，交流彼此看到的世界。

開幕式結束後，多名海外嘉賓紛紛也在牆上以繪圖留下獨特簽名，由五十嵐大介打頭陣畫出1隻貓咪，郭龍Golo畫出具有台味的機車騎士，李遠也共襄盛舉，畫下自己的臉。

2024圖像小說祭今天起於台北華山1914文創園區登場至22日。

創作者 小說 漫畫家

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