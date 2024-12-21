免到下水道聽周杰倫？殺黃牛有解 蔣萬安祭實名制+場租優惠

天王周杰倫首登台北大巨蛋連唱4天，黃牛票猖獗，粉絲搶票成民怨，反倒是天王劉德華在台北小巨蛋開唱，主辦單位推實名制加抽籤制，遏止黃牛僅8案檢舉，台北市長蔣萬安看見如此成效，考量實名制會增加成本，已規畫申辦演唱會的主辦方，未來如果願意用實名制或實名制加抽籤制，將給予場租優惠，提供誘因。

先前，因周杰倫演唱會一票難求，有不少網友開玩笑稱，要揪團爬進大巨蛋下水道聽演唱會。議員陳宥丞指出，中央文創法可處黃牛10至50倍罰緩等，卻是「檢舉門檻高、成案比例低」，調閱北市1805件檢舉案，1021件、57%不成案，784件、43%成案僅24件開罰。「文化部鼓勵流行音樂現場演出實施票券實名制補助作業要點」，黃牛則變相改成代搶勞務費，遏止成效有限。

陳宥丞說，周杰倫、張學友演唱會均是搶票且無實名制，黃牛票檢舉分別有331件、132件，宇多田光、劉德華祭出抽票且實名制，黃牛票檢舉僅2案、8案。他認為，要讓買演唱會的票回到機率，唯有實名制和抽票制，才能將黃牛、詐騙的機率壓到最低，另建議參考日本抽票制，可從台北小巨蛋、北流逐步推動，還不用等中央修法。

議員王欣儀也關切，北市府編列預算500萬元處理消費爭議與防治黃牛票，未來有無實名制等具體作為，是否會增加哪些售票成本。

文化局長蔡詩萍回應，蔣市長有指示，也已召開過府級跨局處會議，確定朝實名制來推動，並以小巨蛋為示範據點；實名制成效在劉德華演唱會作為明顯，預期黃牛裁罰的行政作業會相對減少，降低市府許多機會成本。

蔡詩萍說，目前研議2個方式，一是每個檔期會有數家主辦單位來搶，若採實名制，評選將會優先審議，二是鑒於驗票等人力成本增加，將給予場租一定優惠，加上文化部實名制補助，誘因會更大，主管機關台北捷運公司也將提送1、2個優惠方案討論。至於抽籤制，則由主辦方決定。