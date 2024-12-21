義大醫院挹注澎湖偏鄉醫療 C肝根除治療率100%

高雄義大醫院承接澎湖縣離島地區醫療提升計畫，縮短城鄉間的醫療差距，今天澎湖縣長陳光復與義大醫院團隊相見歡，大讚義大醫院為澎湖離島挹注醫療資源，為離島居民提供智慧化、多元專科診療服務，提升醫療服務量能。

義大醫院自2017年起承接「澎湖IDS計畫」全民健康保險澎湖縣離島地區醫療給付效益提升計畫」，並於去年起，與健保署、澎湖縣政府衛生局，在澎湖望安、七美、吉貝及鳥嶼衛生所，推動「遠距醫療計畫」，讓澎湖離島居民獲智慧化又多元診療服務。

義大醫院長杜元坤說，「澎湖是自己的地方」，義大醫療團隊透過IDS守護澎湖鄉親的健康，未來將繼續努力，讓澎湖居民享有更全面、更便利、更優質的醫療環境。

澎湖縣長陳光復感謝義大醫院多年來投入偏鄉醫療，以專業醫療服務和智慧技術創新，成功縮短城鄉間的醫療差距，守護離島居民醫療照護，協助澎湖落實醫療在地化。

陳光復表示，健保署、義大醫院長期以來對於澎湖離島醫療，除了挹注醫療資源，提升醫療服務量能、導入遠距醫療外，對於C肝防治更是不遺餘力，近2年完成13個二、三級離島，為3691名居民篩檢C肝，篩檢率達96.6%，其中7個村里篩檢率更達100%。陽性追蹤率達93.6%，對確診Ｃ肝的30名居民完成治療，治療率達100%。