路邊停車要打「雙黃燈還方向燈？」警曝正解：違反恐噴3600

開車上路時，要遵守交通規則，除了保護自己外，也保護其他人，若違反則會被懲處。有網友好奇，如果汽車要路邊停車，要打什麼燈號？警方曾宣導，要先打方向燈，若要倒車則也要亮倒車燈，未依規定最高可處3600元。

一名網友在mobile01發文問「汽車路邊停車」要打什麼燈號，並表示看過打警示閃燈的、打左方向燈的、打右方向燈的，各種燈號都有，搞得自己很亂，因此想問正確解答。

不少駕駛也回覆，「方向燈就好了，沒那麼複雜」、「不管路邊停車或是停車場，都是打駐車雙黃燈」、「我是先打又燈靠到最右邊，再按雙黃燈開始停車」、「車停哪邊就打哪邊，千萬部要打警示燈，不然誰知道你是不是要臨停」。

台南市政府警察局第六分局官網曾宣導，加強民眾開車如何正確使用燈光，路邊停車的話，「先打方向燈，讓後方車輛知道行車動向，倒車時，要使用倒車燈，告知後方人車注意，離開車位時也要先打方向燈」。根據《道路交通管理處罰條例》第42條，駕駛未依規定使用燈光，可處1200元到3600元罰鍰。