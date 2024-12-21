快訊

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕甜笑親口給答案了

別再把衣服往椅子掛了！隨手保持6個好習慣 家住上十年都不會髒亂

中職／李珠珢發文「Thank You起亞虎」 知情人士曝談約現況

路邊停車要打「雙黃燈還方向燈？」警曝正解：違反恐噴3600

聯合新聞網／ 綜合報導
警方指出，如果要路邊停車，要先打方向燈，若需要倒車則是要打倒車燈，都是確保後方人車安全。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
警方指出，如果要路邊停車，要先打方向燈，若需要倒車則是要打倒車燈，都是確保後方人車安全。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

開車上路時，要遵守交通規則，除了保護自己外，也保護其他人，若違反則會被懲處。有網友好奇，如果汽車要路邊停車，要打什麼燈號？警方曾宣導，要先打方向燈，若要倒車則也要亮倒車燈，未依規定最高可處3600元。

一名網友在mobile01發文問「汽車路邊停車」要打什麼燈號，並表示看過打警示閃燈的、打左方向燈的、打右方向燈的，各種燈號都有，搞得自己很亂，因此想問正確解答。

不少駕駛也回覆，「方向燈就好了，沒那麼複雜」、「不管路邊停車或是停車場，都是打駐車雙黃燈」、「我是先打又燈靠到最右邊，再按雙黃燈開始停車」、「車停哪邊就打哪邊，千萬部要打警示燈，不然誰知道你是不是要臨停」。

台南市政府警察局第六分局官網曾宣導，加強民眾開車如何正確使用燈光，路邊停車的話，「先打方向燈，讓後方車輛知道行車動向，倒車時，要使用倒車燈，告知後方人車注意，離開車位時也要先打方向燈」。根據《道路交通管理處罰條例》第42條，駕駛未依規定使用燈光，可處1200元到3600元罰鍰。

停車格 警察

延伸閱讀

國1五楊高架火燒車！租賃車「機場載客」6人幸運逃生無傷

【汽車小學堂】你是馬路三寶嗎？每天正確使用方向燈，紅單遠離你！

機車待轉前燈要怎麼打？ 交通部說明：只需顯示「這顆燈」即可

獨／高雄貨車司機酒駕撞死孝子 同心圓測試成有力證據

相關新聞

免到下水道聽周杰倫？殺黃牛有解 蔣萬安祭實名制+場租優惠

天王周杰倫首登台北大巨蛋連唱4天，黃牛票猖獗，粉絲搶票成民怨，反倒是天王劉德華在台北小巨蛋開唱，主辦單位推實名制加抽籤制...

別再買石墨烯、羽絨被！一票網友力推「冬天神器」：省錢又舒適

天氣冷颼颼，不少人都已拿出羽絨被或電暖器來保暖，一名網友分享，近期想購買一條保暖的冬被，但發現市面上很多石墨烯或羽絨冬被產品，不知道該如何挑選？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

桃園機場啟動疏運計畫 迎戰耶誕、春節旅運高峰

隨著2024年接近尾聲，為因應耶誕、元旦、寒假及春節期間出入境旅客的激增，桃園國際機場公司近日召開疏運作業協調整備會議，...

冬至冷氣團報到 最冷時間點曝、中南部下周一注意雨勢

今天是24節氣的「冬至」，下午將有大陸冷氣團南下，中央氣象署預報員張承傳今天表示，下周一、周二南方水氣北移，各地降雨機率...

高雄榮總台南分院銀髮樂活時尚 老人家走秀健康自信

高雄榮總台南分院今天舉辦該院罕見的「時尚齡距離」銀髮走秀，1百多名附近社區長者參與。院方規畫活動鼓勵銀髮族展現風采，不讓...

冷氣團南下 粉專：新一輪降溫準備開始、愈晚愈寒冷

今天是24節氣的「冬至」，下午起大陸冷氣團南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，新一輪降溫準備開始。下午開始北台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。