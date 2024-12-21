桃園機場啟動疏運計畫 迎戰耶誕、春節旅運高峰

隨著2024年接近尾聲，為因應耶誕、元旦、寒假及春節期間出入境旅客的激增，桃園國際機場公司近日召開疏運作業協調整備會議，邀集航空公司、地勤公司、CIQS通關單位（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等機場大聯盟各單位，共同商討疏運計畫，秉持「從寬認定、從嚴準備」的原則，桃園機場將採多項措施確保旅客順暢通關及優質服務。

機場公司表示，耶誕節至跨年期間為全球旅遊旺季，加上各大學自12月下旬陸續放寒假，預計自 12月20日至2025年1月5日 的17天內，桃園機場每日平均旅運量約13.2萬人次，總運量將超過225萬人次，並新增14架次包機及84架次加班機。

蛇年春節連假長達9天，疏運時間從 1月24日至2月3日，每日平均運量約14萬人次，與疫情前（2019年）春節高峰相近，總運量預估達155萬人次。出境高峰將集中在 1月25日與26日，返國高峰則為 2月1日（初四）與2日（初五），期間預計增加8架次包機及46架次加班機。

機場公司強調，已整合入出境運量預報資料，每小時滾動更新，並通報尖峰時段通關時間，供相關單位即時調度人力，同時機場設施與服務也進行全面升級，包含安檢與通關，尖峰時段出境安檢全線開放，年底前完成49座第四代e-Gate建置，屆時將有71座e-Gate提供服務，提升旅客快速通關效率、客運巴士彈性增班，排班計程車全員投入疏運服務，確保旅客聯外交通順暢、餐飲供應方面特殊狀況下保持供餐正常，並延長營業時間，每小時可緊急供應7,300份餐點。

桃園機場表示，2024年1至11月旅運量已達4,090萬人次，全年預計突破4,500萬人次。為提升旅客體驗，機場公司持續升級多樣設施，包括免費淋浴間、按摩椅、親子遊憩區、綠能智慧廁所及多功能哺集乳室等。此外，餐飲服務也推陳出新，今年引進人氣店家「吳姳麵館」，並增設智能熱食自動販賣機與自助點餐機，提供多元化的飲食選擇。