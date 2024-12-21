花蓮鐵公路雙通 卓揆讚「鐵橋變壯又變高」是新年大禮

花蓮因4月地震、7月颱風，造成聯外鐵公路不穩，蘇花公路下清水橋日前重建完成，台鐵北迴線小清水溪西正線今天提前通車，行政院長卓榮泰視察大讚新鐵橋「變壯又變高」，趕在元旦前送給國人新年賀禮。

台鐵公司表示，提前通車有助於提升明年元旦跟春節過年的運能，假日可恢復14個班次，運量提升26%，不過和仁到崇德間有幾個路段還不穩定，列車經過時會降速慢行。

台９線蘇花下清水橋４月震損，公路局原地重建，本月19日恢復雙向通行。台鐵小清水溪橋則是在7月凱米颱風來襲時被洪水沖毀，5個月來只能靠東正線單線運轉，車行時間因此延誤不少。台鐵努力搶修，重建跨距40米的新橋，河道中間不落墩，可提高通洪能力10%以上，梁底提高85公分，提前7天於今天恢復雙向通行。

卓榮泰今天上午由交通部長陳世凱陪同到現地視察，10時20分致詞時，正好有南、北向列車交會，他打趣說「是不是杜董事長（台鐵公司董事長杜微）安排的。」

卓揆引歌曲「西風的話」說，上次來看的時候「橋斷路不通」，今天來看，這一條橋「變壯又變高」，明年端午節過後，東小清水溪橋也要改建，和西正線成為「雙胞胎」，一樣強壯一樣安全。

杜微表示，北迴線分三階段辦理災後改善及後續精進作為，第一階段已完成橋梁復原、野溪及箱涵清淤、橋上設置水位計與監控設備；另要施設8處阻隔告警，經費已獲行政院核定，預計明年4 月完成。