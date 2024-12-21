健保給付再通過給付多項新藥 最快明年2月1日生效

中央健康保險署日前召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，經過醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力，同意收載多項新藥及擴增藥品給付規定，包括治療癌症、小兒、孕婦、慢性腎臟病等族群，最快可於明年2月1日生效，逐步朝向與國際治療指引接軌，加強國人健康照護，減輕家庭經濟負擔。

一、癌症治療新藥接軌國際治療指引

(一)含durvalumab成分藥品及含tremelimumab成分藥品：逐步導入免疫治療藥物與國際接軌，同意收載用於治療擴散期小細胞肺癌、肝細胞癌及膽道癌等適應症，預估嘉惠1,938人，挹注年藥費約12.8億元。其中用於治療肝細胞癌durvalumab成分藥品併用tremelimumab成分藥品，屬雙免疫檢查點抑制劑用藥，在臨床試驗上，中位數整體存活期具統計顯著差異；用於膽道癌durvalumab與cisplatin及gemcitabine併用，是第一個納入健保膽道癌治療之免疫檢查點抑制劑，臨床試驗亦顯示中位數整體存活期和無疾病惡化時間均具統計顯著差異，安全性亦優於其他治療，增加病人治療選擇。

(二)含trastuzumab deruxtecan成分藥品：為提高轉移性乳癌存活率及降低死亡率，並與國際治療指引接軌，同意收載用於「HER2過度表現的轉移性乳癌第二線治療」及「ER、PR陰性且具HER2弱陽性表現之無法切除的局部晚期或轉移性乳癌的第二線治療」，預估每年嘉惠1,172名乳癌病友，挹注年藥費約15.88億元，每位病友每年可節省約146萬元藥費。

(三)含bevacizumab成分生物相似藥：目前轉移性大腸直腸癌在第一線、三線及四線皆已有健保給付之標靶藥物，為補足臨床治療缺口，同意擴增bevacizumab給付於第二線治療，預估每年嘉惠約842位大腸癌病友，挹注年藥費約2.02億元。

二、滿足小兒、孕婦、長者及慢性腎臟病病人臨床需求

(一)修訂用於「治療活動性狼瘡腎炎及全身性紅斑性狼瘡」之含belimumab成分藥品給付規定：放寬狼瘡腎炎使用標準治療之類固醇劑量規範，並新增兒童及成人紅斑性狼瘡之給付，預估每年嘉惠1,605名狼瘡性腎炎及全身紅斑性狼瘡病友，挹注年藥費約3.71億元，每位病友每年可節省約32萬元藥費。

(二)修訂骨質疏鬆症治療藥物之給付規定：有鑑於台灣人口老化，骨質疏鬆症影響國民健康甚鉅，本次擴增給付提前至初級預防，在未發生骨折，但具有高危險因子之骨質疏鬆症及骨質疏少症病人；擴增給付次級預防於遠端橈骨與近端肱骨骨折病人。預估每年嘉惠13.4萬名骨質疏鬆症及骨質疏少症之病友，挹注年藥費約8.65億元。

(三)眼科新生血管抑制劑（anti-VEGF)ranibizumab、aflibercept及bevacizumab：為提升早產兒照護，同意依臺灣兒科醫學會及眼科醫學會共識建議，擴增給付於早產兒視網膜病變。預估每年嘉惠338早產兒，挹注年藥費約750萬元。

(四)安胎藥含atosiban成分藥品：為提升孕婦照護，新增孕期介於24周至28周的極度早產個案使用，及放寬糖尿病（孕前糖尿病及妊娠糖尿病）高風險族群使用，與對ritodrine使用療效不彰或無法耐受者，預估每年嘉惠3,226名孕婦，挹注年藥費約4,000萬元。

(五)含dapagliflozin成分藥品及含empagliflozin成分藥品：擴增給付於「慢性腎臟病」及「慢性收縮心衰竭(41%≤LVEF≤49%)」，新增挹注年藥費共約16億元。

1.慢性腎臟病：

為提升病人用藥遵從性及照護品質，擴增使用於慢性腎臟病部分，增訂病人需於「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「全民健康保險末期腎臟病前期(Pre-ESRD)病人照護與衛教計畫」網絡照護，預估新增嘉惠15.3萬名慢性腎臟病病友。

2.慢性收縮性心衰竭：

預估新增嘉惠1.6萬名慢性收縮性心衰竭病友。