快訊

三大修法過關！綠營竭盡所能反制…釋憲必要但也憂陷新政治僵局

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

PLG／Fubon Angels補強補不停 「李雅英師妹」金子仁加盟

別再買石墨烯、羽絨被！一票網友力推「冬天神器」：省錢又舒適

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期想購買一條保暖的冬被，但發現市面上很多石墨烯或羽絨冬被產品，不知道該如何挑選？示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期想購買一條保暖的冬被，但發現市面上很多石墨烯或羽絨冬被產品，不知道該如何挑選？示意圖／Ingimage

天氣冷颼颼，不少人都已拿出羽絨被或電暖器來保暖，一名網友分享，近期想購買一條保暖的冬被，但發現市面上很多石墨烯或羽絨冬被產品，不知道該如何挑選？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「便宜的棉被該怎麼挑？」為題，指出近期在網路上看到很多標榜保暖的「石墨烯」、「羽絨冬被」，價格都非常便宜，但他相當好奇是否耐用？會不會洗一次就掉線？

貼文一出後，多數網友都表示「都便宜了就不要想用久了吧…」、「便宜的要溫暖就是很難」、「我買過999一條的羽絨，羽絨分佈很不均勻，沒有羽絨的部分就很冷」、「石墨烯就是割韭菜」、「便宜的不會是羽絨，是合成的」、「結論是石墨烯很玄，便宜的羽絨也是」、「便宜的應該是羽絲絨，可以水洗，是人造纖維，我個人用起來覺得不透氣不舒服」。

不過，有不少內行網友推薦電熱毯，指出「不用暖氣也不用厚被，電毯＋薄被就夠了」、「電熱毯真的是冬天神器，後悔沒早點買」、「電熱毯真的好好用」、「以前都覺得棉被重要，後來才知道電熱毯無敵啊」、「推電熱毯，買了以後只會後悔沒早點買」、「電熱毯冬季神器，省錢又舒適」。

保暖 暖氣

延伸閱讀

大陸冷氣團來襲…網問空調的暖氣很耗電嗎？實測省4倍電費

不能喝酒驅寒！營養師分享「6食材」：暖心又暖身

暖暖包不熱怎麼辦？護理師分享「1技巧」：可多用好幾小時

幫助身體保暖！營養師分享「10種驅寒食物」：手腳不再冷吱吱

相關新聞

冬至冷氣團報到 最冷時間點曝、中南部下周一注意雨勢

今天是24節氣的「冬至」，下午將有大陸冷氣團南下，中央氣象署預報員張承傳今天表示，下周一、周二南方水氣北移，各地降雨機率...

別再買石墨烯、羽絨被！一票網友力推「冬天神器」：省錢又舒適

天氣冷颼颼，不少人都已拿出羽絨被或電暖器來保暖，一名網友分享，近期想購買一條保暖的冬被，但發現市面上很多石墨烯或羽絨冬被產品，不知道該如何挑選？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

健保給付再通過給付多項新藥 最快明年2月1日生效

中央健康保險署日前召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，經過醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力，同...

桃園機場啟動疏運計畫 迎戰耶誕、春節旅運高峰

隨著2024年接近尾聲，為因應耶誕、元旦、寒假及春節期間出入境旅客的激增，桃園國際機場公司近日召開疏運作業協調整備會議，...

花蓮鐵公路雙通 卓揆讚「鐵橋變壯又變高」是新年大禮

花蓮因4月地震、7月颱風，造成聯外鐵公路不穩，蘇花公路下清水橋日前重建完成，台鐵北迴線小清水溪西正線今天提前通車，行政院...

低溫報到關節痛、肌肉不舒服 專家推2藥膏成分可改善

連日低溫可能引起關節疼痛或肌肉不適，藥師建議，可考慮使用含辣椒素、薄荷等成分的外用藥膏，如風濕膏、消炎膏來舒緩不適；若感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。