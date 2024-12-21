別再買石墨烯、羽絨被！一票網友力推「冬天神器」：省錢又舒適

天氣冷颼颼，不少人都已拿出羽絨被或電暖器來保暖，一名網友分享，近期想購買一條保暖的冬被，但發現市面上很多石墨烯或羽絨冬被產品，不知道該如何挑選？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「便宜的棉被該怎麼挑？」為題，指出近期在網路上看到很多標榜保暖的「石墨烯」、「羽絨冬被」，價格都非常便宜，但他相當好奇是否耐用？會不會洗一次就掉線？

貼文一出後，多數網友都表示「都便宜了就不要想用久了吧…」、「便宜的要溫暖就是很難」、「我買過999一條的羽絨，羽絨分佈很不均勻，沒有羽絨的部分就很冷」、「石墨烯就是割韭菜」、「便宜的不會是羽絨，是合成的」、「結論是石墨烯很玄，便宜的羽絨也是」、「便宜的應該是羽絲絨，可以水洗，是人造纖維，我個人用起來覺得不透氣不舒服」。

不過，有不少內行網友推薦電熱毯，指出「不用暖氣也不用厚被，電毯＋薄被就夠了」、「電熱毯真的是冬天神器，後悔沒早點買」、「電熱毯真的好好用」、「以前都覺得棉被重要，後來才知道電熱毯無敵啊」、「推電熱毯，買了以後只會後悔沒早點買」、「電熱毯冬季神器，省錢又舒適」。