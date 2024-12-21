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癌友病歷FHIR先行 這3家醫學中心出線試辦病歷資料互通

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部健保署及資訊處合作，癌症病人將先啟動病歷FHIR標準化編碼。示意圖。本報資料照片
衛福部健保署及資訊處合作，癌症病人將先啟動病歷FHIR標準化編碼。示意圖。本報資料照片

子病歷雖行之有年，但是各個系統獨立，難以互相串接，衛福部推動電子病歷資料標準化，目前計畫兵分兩路推動，衛福部資訊處長李建璋表示，一個是先透過中山附醫、馬偕醫院、林口長庚醫院，3家醫學中心試辦，用大語言模型把病例轉換成FHIR編碼；一個把癌症病人的病歷標準，建立標準化資料庫，會與健保署合作並在12月30日如何標準化病歷。

衛福部11月初公布「電子病歷FHIR資料標準化與跨院轉換試辦計畫」，希望透過「FHIR資料中台」將各家醫院的電子病歷轉換成國際標準FHIR格式，讓每家醫院的系統資料被轉換成標準化的FHIR資源並儲存在伺服器中，必須確保真實資料可以被優化、互通，目標徵求3家醫學中心參與。

沒想到試辦計畫申請踴躍，湧入11家醫學中心參與評選，在經歷兩輪評選後，李建璋表示，最終由中山附醫、馬偕醫院、林口長庚醫院出線，將在12月底啟動試辦，若明年3月有初步成效，會推展至全國醫學中心，也引入SNOMED CT、LOINC、RxNorm等國際標準編碼。

另一方面，在健保給付次世代基因檢測（NGS）後，希望將病人的病歷標準化，建立癌症病友的標準化資料庫，以利未來分析、研究等。

李建璋說，癌症病歷都是靠醫師自己建立，沒有標準規範，而癌症病人數量較一般大眾少，病歷整理較小，會先啟動FHIR病歷正和。但先從基本項目僅有109項資料的TW code開始編碼，只能滿足最基本跨院醫療服務，還沒有達到國際癌症編碼M-code等程度，如包含癌症分級、化學治療、病理切片等。

衛福部健保署長龐一鳴表示，12月30日會公布針對癌症的電子病歷FHIR標準化，以及相關推動計畫。

健保署 癌症 醫學中心

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