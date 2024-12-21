冬至冷氣團報到 最冷時間點曝、中南部下周一注意雨勢

今天是24節氣的「冬至」，下午將有大陸冷氣團南下，中央氣象署預報員張承傳今天表示，下周一、周二南方水氣北移，各地降雨機率提高，尤其中南部、東半部、基隆北海岸下雨狀況可能比較明顯一點。明天至下周一注意低溫狀況。

今天部分地區清晨溫度偏低，張承傳表示，中部以北局部地區12至13度低溫，不過，今天上半天氣溫會稍微回升一些，北部和東北部可以回升到17至18度，感受上偏涼一點。其他地區包括花東、中南部氣溫回升到21至26度，感受上比較舒適。

不過，張承傳表示，從今天下午開始，另外一波大陸冷氣團開始南下，各地氣溫再度往下降。北台灣下午開始再度轉冷，預計晚上之後，北部和東北部低溫12至13度左右，其他地區深夜之後氣溫也開始往下降，中南部13至15度，花東17度左右。今天降雨偏向迎風面，桃園以北、宜花、北部山區短暫雨，其他地區雲量偏多一點。

未來降雨趨勢，張承傳表示，明天水氣偏少，降雨減少一點，主要在基隆北海岸、東北部地區、東半部地區、大台北山區，有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨，其他地區多雲到晴。下周一至周二，會有一波南方雲系北移上來，白天各地降雨都會有所提高，尤其基隆北海岸、東半部地區、中南部地區白天都會有局部短暫雨，北部也有零星下雨。

張承傳表示，這波水氣下周二晚上會逐漸離開，屆時降雨會減少下來。下周三天氣上相對穩定，水氣比較少，各地多雲到晴天氣為主，只有東半部零星降雨。下周四、周五會有另外一波東北季風再度增強，迎風面水氣再度增多，桃園以北、東半部地區又會有些局部短暫雨出現。

高山降雪機率？張承傳表示，下周一如果溫度和水氣配合，3500公尺以上高山有些下雪機會存在。

溫度趨勢，張承傳表示，今天下午大陸冷氣團南下，再度轉冷，預計這波冷氣團影響到下周一。最低溫的時間大約在明天清晨，中部以北和東北部降到12至13度，其他地區14、15度左右，部分空曠地區會更低一點，可能有10度以下低溫出現。明天白天北部高溫回升有限，16度上下，整天感受偏冷。中南部和花蓮也比今天有所下降，大約20至22度之間。