冬至到！營養師曝「市售湯圓熱量表」 點名4種人吃要特別當心

今天是冬至，除了天氣冷颼颼外，習俗上也會吃湯圓，慶祝團圓。營養師高敏敏整理了市售湯圓的熱量，並且教烹煮方法，讓民眾滿足口腹又「不怕圓」。高敏敏也提醒4種人要特別當心。

高敏敏在臉書貼出了市售湯圓的熱量表，大顆包餡甜湯圓一顆最高可以來到77.8卡，另外最普通不包餡的小湯圓一顆約6.5卡。高敏敏指出，一碗白飯280卡，大約等於5顆鹹湯圓、4顆大顆甜湯圓、40顆小湯圓、2顆大湯圓+半碗甜湯。

高敏敏整理了市售湯圓的熱量表圖。／高敏敏營養師臉書

高敏敏也教大家如何吃比較低卡，像是甜餡湯圓，本身含高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不再額外加糖或配料；鹹餡湯圓，湯頭用無油蔬菜湯底，避免使用肉類燉煮，搭配茼蒿或小白菜等蔬菜一起食用，當作一餐；另外紅白小湯圓，湯底也盡量避開濃糖水，改用天然的食材，如桂圓、枸杞、薑汁或各式蔬菜熬煮成高湯，營養均衡又美味。

吃完湯圓時，可以搭配酵素酶較多的水果幫助消化，像是奇異果、鳳梨；飯後多多走動，加上代謝，避免熱量囤積；避免吃下一整盒，可以跟親友分配數量，不要煮過多。最後，高敏敏提醒有4種人吃湯圓要特別注意，包含在「減重的人」、「腸胃易脹氣者」、「控血糖者」、「咀嚼與吞嚥困難者」。