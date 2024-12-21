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冷氣團一波波 衛福部長邱泰源赴北車親勸街友住避寒所

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源（左一）及次長呂建德（左二），昨天晚間與社工司團隊及台北市政府社會局副局長林淑娥前往台北車站探視街友，並發放保暖物品，勸導街友必要時入住由縣市政府社會局提供的避寒所。圖／衛福部提供
衛福部長邱泰源（左一）及次長呂建德（左二），昨天晚間與社工司團隊及台北市政府社會局副局長林淑娥前往台北車站探視街友，並發放保暖物品，勸導街友必要時入住由縣市政府社會局提供的避寒所。圖／衛福部提供

近期大陸冷氣團一波波南下，天氣嚴寒，衛福部長邱泰源及次長呂建德，昨天晚間與社工司團隊及台北市政府社會局副局長林淑娥前往台北車站探視街友，並發放保暖物品，勸導街友必要時入住由縣市政府社會局提供的避寒所。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，為協助街友度過寒冬，衛福部已提醒各地方政府啟動街友低溫及整備年節關懷專案，請各地方政府除平時有食物供應、衛生保健與就業等輔導措施外，當中央氣象局發布10度以下低溫特報時，啟動關懷機制。

楊雅嵐說，目前街友及弱勢民眾關懷服務，由地方政府結合民間團體、志工、社工人員與員警，提供包含電話問安、宣導保暖禦寒資訊、方法物資、提供盥洗服務及臨時收容處所，對於本身無意願接受安置的街友，也會加強勸導入住安置處所。

衛福部指出，邱泰源近期已指示部內同仁，應協同地方政府完善緊急扶助、生活支持、自立協助等福利措施，積極協助街友重反社會，目前已整合各司署資源，協助地方政府發展街頭醫療關懷服務，提升社政與衛政單位橫向合作，及時提供有需求街友所需的醫療服務照顧，完善街友關懷網。

楊雅嵐說，低溫期間民眾若在街頭發現年老或體弱街友，可協助通報縣市政府社會局處，或在晚上10時以前撥打衛福部1957福利諮詢專線，晚上10時以後撥打各縣市1999專線尋求協助。

街友 衛福部

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