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實測有效！搭飛機耳朵突劇烈疼痛 空服員教一招緩解不適

香港01／ 撰文：洪怡霖
機艙示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
機艙示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

搭飛機時有些人會因耳壓失衡出現耳痛的情況，一名乘客近日在網上分享紓緩不適的小竅門，那就是把一隻裝有以熱水浸泡過的紙巾的紙杯敷在耳朵上。

一名寶媽在TikTok上分享，自己在乘搭飛機時耳朵突然劇烈疼痛，這時空姐遞給她一個紙杯，紙杯內放有濕且熱的餐巾紙，空姐讓她把杯敷在耳朵上，耳痛之後真的有效獲得緩解。

一名寶媽在TikTok上分享，自己在乘搭飛機時耳朵突然劇烈疼痛，這時空姐遞給她一個紙杯，紙杯內放有濕且熱的餐巾紙，空姐讓她把杯敷在耳朵上，耳痛之後真的有效獲得緩解。（Tiktok@babygriffin）
一名寶媽在TikTok上分享，自己在乘搭飛機時耳朵突然劇烈疼痛，這時空姐遞給她一個紙杯，紙杯內放有濕且熱的餐巾紙，空姐讓她把杯敷在耳朵上，耳痛之後真的有效獲得緩解。（Tiktok@babygriffin）

這名寶媽呼籲其他乘客如果遇到類似困擾，也可試試看這個簡單的方法。

一名寶媽在TikTok上分享，自己在乘搭飛機時耳朵突然劇烈疼痛，這時空姐遞給她一個紙杯，紙杯內放有濕且熱的餐巾紙，空姐讓她把杯敷在耳朵上，耳痛之後真的有效獲得緩解。（Tiktok@babygriffin）
一名寶媽在TikTok上分享，自己在乘搭飛機時耳朵突然劇烈疼痛，這時空姐遞給她一個紙杯，紙杯內放有濕且熱的餐巾紙，空姐讓她把杯敷在耳朵上，耳痛之後真的有效獲得緩解。（Tiktok@babygriffin）

截至出稿前，影片獲得約534萬人觀看。

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文章授權轉載自《香港01》

搭飛機 空姐 紙杯 耳朵

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