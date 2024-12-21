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為搶位子...阿伯當場「把麵倒女頭上」一旁乘客看傻 台鐵回應

聯合新聞網／ 綜合報導
自強號列車示意圖，地點和車次與新聞無關。本報資料照片
自強號列車示意圖，地點和車次與新聞無關。本報資料照片

台鐵驚現潑麵怪客？一名女乘客在網上表示，她搭乘172班次從台中往苗栗時，睡到一半被一位阿伯吵醒，看似是兩人在爭位子，結果阿伯當場潑麵後揚長而去，讓她很傻眼，對此，台鐵也表示，當下有通報苗栗站，後續已交由警方處理。

女網友在社群平台Threads分享畫面發文，她表示自己搭乘台鐵172班次，在台中往苗栗的路段，原po原本在睡覺，結果睡到一半突然聽到旁邊有一位阿伯跟小姐在爭吵位子，阿伯說是他的位子，但小姐也說是她的。

原po表示自己再睜開眼時，就看到了座位上被阿伯潑了麵條，接著他就轉身揚長而去，讓她傻眼表示「也知道自己幹壞事躲起來喔，還找不到人」。

據了解，這起事件是兩名乘客為了爭位衝突，台鐵回應，列車長得知事件後立即通報苗栗站人員，鐵路警察也立即派員上車處理，此事件也導致列車延誤約3分鐘。

由 @isabellathatgirll 發佈
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