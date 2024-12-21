今天「冬至」冷氣團南下 由北往南轉冷 台南以北到宜蘭探10度以下低溫

今天24節氣「冬至」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天新一波大陸冷氣團就要南下，東北季風下午起將明顯增強，各地溫度將由北往南逐漸下降，今晚到明天就會感受到比較明顯的降溫轉冷的情況。

他說，由於冷空氣是下半天才會比較明顯影響，今天白天北部、東北部高溫16至17度，中部及花東地區高溫21至24度，南部高溫24至26度，除了北部、東北部略降溫之外，其他地方的高溫甚至還有機會比昨天稍為再高一點。

明天溫度就會比今天下降許多，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫會降到14至16度，中部及花東地區高溫19至21度，南部地區高溫也會降到22至24度左右。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，市區的低溫也會降到12至14度之間，高屏、花東空曠地區低溫預估會降到12至14度，市區低溫14至16度，明晚到下周一清晨預估還有一次類似的低溫發生機會，整個溫度逐漸開始回升可能要等到下周一的白天之後。

天氣方面，吳聖宇表示，今明兩天水氣集中在底層東北季風迎風面的北部、東北部、東部一帶，桃園以北到宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，新竹以南到台東一帶雲量較多，但有見到陽光露臉的機會。

高山有無降雪機會？吳聖宇表示，各地高山地區今明兩天可能都籠罩在雲霧中，中層的水氣有一些但並不會太多，配合低溫的作用，有發生結冰的機會，至於固態降水（冰霰或雪花）出現的機會較低，可能只有部分少數高山區會有些短暫的固態降水出現。

吳聖宇表示，下周一、周二因為南海南部有熱帶擾動發展並且往越南沿岸移動，配合冷空氣減弱、中高層風向轉變為偏南到西南風，有些擾動外圍的雲層水氣將會跟著往北飄上來到台灣附近，各地雲量偏多且厚，並且短暫陣雨出現的機會，雨量預報並不大。包括中南部地區，各地可能下點雨；高山地區也可以注意水氣增多後，會不會有些局部冰霰、雪花發生的機會。

下周三南方北上的水氣減少，吳聖宇表示，不過各地雲量仍多，受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部仍可能有些局部短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，下周四微弱鋒面掠過後，另一波冷空氣又將逐漸南下，下周五到周末可能又會是較為偏冷的情況，目前的預報資料對於下周後半的冷空氣強度預估仍有較大的分歧度以及變動性，應該又會是大陸冷氣團等級，後續會不會有所調整還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。