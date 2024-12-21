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「冬至」冷氣團南下 北台灣特別濕寒冷 下周一各地有雨

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
未來1周天氣重點提醒。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
未來1周天氣重點提醒。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天是24節氣的「冬至」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，又有大陸冷氣團南下，再度變冷，尤其北台灣特別濕寒冷。下周一南方水氣北上，各地有下雨機會。

輻射冷卻影響，氣溫仍低，中央氣象署發布低溫特報，今天清晨局部地區有10度以下氣溫發生的機率，黃色燈號（寒冷）有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣。

今天大陸冷氣團南下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、宜花轉為濕寒冷，全天有下雨機會。中部、南部白天晴朗舒適，入夜後溫度下降轉寒冷。󠀠󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天冷氣團持續影響，北台灣全天寒冷，中部、南部白天涼爽；夜晚至清晨寒冷，水氣減少關係，下雨區域縮小至基隆北海岸、宜蘭、台北東側，其餘地區多雲到晴。󠀠󠀠󠀠

下周一冷氣團持續影響，各地依然寒冷。󠀠󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南方水氣北上，全台灣雲量增多，均有飄雨或小雨機會。天氣稍微不穩定，室外活動務必留意天氣變化。特別提醒中、南部地區，因濕度增加關係，濕冷感會更加明顯。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷氣團預計影響至下周二清晨，各地低溫約12至14度，平原及空曠地區有機會10至11度，注意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 颱風

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