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周末還是冷 「冬至」下午開始冷氣團南下 全台入夜寒冷

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
周末還是冷。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
周末還是冷。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

今天清晨輻射冷卻影響，中央氣象署表示，西半部低溫約12至16度，東半部約15至17度，其中在苗栗、台中、彰化、南投及花蓮局部地區有10度左右的低溫。氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，氣溫仍低，今天清晨局部地區有10度以下氣溫發生的機率，黃色燈號（寒冷）有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣。

今天是24節氣地「冬至」，白天高溫北台灣約16至17度，其他地區約21至26度，下午開始大陸冷氣團南下，北台灣天氣將逐漸轉冷，其他地區入夜後溫度進一步下降；外島氣溫方面，澎湖16至19度、金門12至18度、馬祖10至13度；天氣方面，迎風面的桃園以北、宜花地區及北部山區整天雲量較多，偶有局部降雨，其他地區及澎、金、馬為多雲到晴。

明天、下周一大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，明天中南部日夜溫差大；明天基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一南方水氣北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

下周二大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，其他地區為多雲，清晨至上午西半部山區及東南部地區亦有零星短暫雨。下周三東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風稍增強，下周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；29日、30日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 氣溫

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