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「冬至」冷氣團再襲愈晚愈冷、10度低溫 吳德榮：跨年無強冷空氣偏暖
今天是24節氣的「冬至」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨因大陸冷氣團尚未抵達，雲層又多、輻射冷卻弱，低溫較昨晨大幅回升，平地無10度以下的低溫。本島平地以花蓮壽豐11.4度為最低，各地區平地最低氣溫約在11至15度。
今天起大陸冷氣團南下，吳德榮表示，各地氣溫逐漸下降、愈晚愈冷，北台灣部分平地今晚將降至10度左右，應注意保暖；大台北、東半部有局部短暫雨的機率，北海岸、東北部明顯降雨。北部18降至10度、中部11至23度、南部13至25度、東部11至24度。
明天大陸冷氣團籠罩，吳德榮表示，北台灣整天冷，中南部早晚冷。西半部晴時多雲，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。因夜間輻射冷卻加成，明天早晚及下周一清晨、部分平地將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖。
吳德榮表示，下周一白天起至下周三耶誕前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升。下周一南海擾動的中層雲自西方移入，各地雲量增多，東半部有局部短暫雨、西半部亦有零星降雨的機率；下周二、周三西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。
下周四另一鋒面逐漸南下，吳德榮表示，大台北、東半部轉有局部短暫雨。下周五鋒後冷空氣南下、氣溫逐漸下降。28，29日冷空氣影響，天氣轉冷；歐、美模式模擬的強度都還在調整，應耐心觀察。30日起氣溫逐日回升，跨年無強冷空氣、天氣偏暖。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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