今天冬至冷氣團再南下 入夜大降溫 明晨最冷10度低溫

今天是24節氣的「冬至」，輻射冷卻影響，氣溫仍低，中央氣象署發布低溫特報，今天清晨局部地區有10度以下氣溫發生的機率，黃色燈號（寒冷）有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣。

從上周末到昨天已經連續有兩波大陸冷氣團影響，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，低溫的環境還沒結束，今天又會有新一波冷氣團南下，北部地區要回暖還得再等等。

今天冷氣團南下，天氣風險公司表示，明天持續帶來東北季風環境，水氣會稍微增多。桃園以北、東北部有短暫雨機會，迎風面的位置降雨會比較持續而明顯。至於中南部仍可維持晴到多雲的穩定天氣。

氣溫部分，天氣風險公司表示，北部白天高溫與昨天相似，入夜以後又會再次降溫，預估最低溫時間會在明天的清晨，北部市區低溫下探13度，郊區可能只有10度左右，明天的白天高溫可能也只有15度，與過去幾波冷氣團相比絲毫不遜色，務必要做好禦寒措施。

天氣風險公司表示，中南部白天感受還是相當溫暖，高溫普遍都在20度以上，南部可達23至25度，要注意入夜以後輻射冷卻會相當明顯，氣溫會快速且明顯下降，預估早晚期間低溫也只有12至14度左右，內陸郊區或靠近山區的位置可能會再更低，未來這幾天各地都要留意氣象署發布的低溫特報訊息。

下周一有比較大的天氣轉變出現，天氣風險公司表示，雖然還是持續受到冷氣團影響、維持東北季風環境，但在南海南部的熱帶擾動外圍雲系將會往北傳輸，可能為各地帶來水氣增多。全台各地轉為多雲或陰的天氣型態，並且有短暫雨機會。中南部山區、東北部迎風面降雨會比較明顯，降雨強度低、但一整天都有下雨的機會。

天氣風險公司表示，目前的預報對於下雨的範圍還有時間長短仍有較大的不確定性，今明兩天要持續更新天氣預報資訊。

下周二冷氣團開始逐漸減弱。天氣風險公司表示，北部持續是陰沉有雨的天氣型態，氣溫回溫還不太明顯。下周三環境風向轉為高壓迴流的偏東風至東南風，屆時會有較明顯的回溫機會。北部高溫可望久違的回到20度以上，並且有陽光露臉，但溫暖穩定的天氣持續不久。下周四預測再有東北季風增強帶來天氣變化了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。