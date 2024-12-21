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健康你我他／家庭新寵長毛貓 妻飛千里探酷匠

聯合報／ 文／張重玖（高市楠梓）
酷匠是家人的毛小孩，也是女兒公司的好夥伴。圖／張重玖提供
酷匠是家人的毛小孩，也是女兒公司的好夥伴。圖／張重玖提供

毛小孩在我家一直不缺席，疫情期間女兒遠在千里居家辦公，視訊會議時驚悚出現長毛貓，她的公司了解寵物是解除疫情憂鬱的良伴，可帶給員工身心健康，也可藉與喵咪互動安同事的心。

我家農婦想養貓，但農夫我已先養狗了，怕貓、狗相處會吵架，增加負擔與麻煩而作罷，現在女兒家養隻夢想的長毛貓，只能視訊中見面不過癮，農婦趁女兒放長假遠飛千里也要去看牠，還特地挑選鈴鐺球等玩具當見面禮，粉貓族就是這麼寵貓。

母女相聚，常騎共享單車旅遊，返家送貓玩具包裝袋被撕碎，長毛貓把玩叮噹球，不顧主人呼喚繼續搖尾巴逗滾球，好像要求母女一起加入玩鈴鐺滾球遊戲，我在視訊另一端分享溫馨時光，如果不是務農養鴨、狗，我也會加入跟貓咪一起玩的快樂行列。

酷匠是家人的毛小孩，也是女兒公司的好夥伴，視訊會議無聲無息自己開門進入，乖乖坐在電腦面前，主持會議的老闆喜歡酷匠的聰慧、帥勁與神清氣爽樣態，把牠當成動漫角色靈感來源，很期盼靈貓繼續創造驚喜，我們會敞開胸襟，讓貓魂闖入老農夫婦世界，打開視野，接納牠為家庭成員，人生就是要多采多姿。

年老不再追求完美，只要健康、快樂就是好，期盼能帶長毛貓到公園自由蹓躂，需繼續動動腦讓牠不走丟。

毛小孩 疫情

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