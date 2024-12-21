愛肝達人站／怎麼昨天公祭，今天就忘記？

三個老同學，互相訴說是誰的老婆健忘比較厲害。

甲：「我老婆昨天跟我一起參加某位好友的公祭，今天一早起來，一直問我說，怎麼好久不見那位老友？」

乙：「這不算什麼，我老婆每天一直跟我說，『你還愛我嗎？你還愛我嗎？』明明昨天晚上臨幸時我才跟她說好幾次我愛她的！」

丙：「這算什麼？我老婆常常拿著菜刀問我，『老公，菜刀在哪裡？菜刀在哪裡？』」

也許由於國人壽命延長，年長者愈來愈多，因此身邊失智的朋友或親人也愈來愈多。

會失智有很多原因，台語裡面常對因失智而個性改變的老人說「老番癲」。其實會老番癲有很多原因，有些是可逆的，當然大多數是不可逆的，也就是說醫療上還無法根治或了解其原因。

知道原因的老番癲或失智的一個常見原因，是腦血管阻塞或腦出血。通常是有高血壓未控制，就突然有一天腦血管破裂，尤其在天氣寒冷的時節更容易發生。此外，有糖尿病或高血脂未好好控制，也會腦血管慢慢阻塞，形成腦中風而引起失智現象。

另一種失智而可恢復的原因，是腦袋撞到牆壁或車子的門或頂部引起的硬腦膜下出血。通常撞到時常不以為意。常常不知不覺，撞到後隔幾個星期，慢慢意識不大對，失智或老番癲起來；或者老人家晚上起來尿尿，碰到牆壁或跌倒，也常會有這種病況。

此外，腦部長了瘤，腦瘤慢慢變大，可能也會有頭痛或人格改變或失智現象，此時若及早就醫，通常可以挽救回來恢復正常。

長期睡眠不好，例如失眠，或睡覺時打呼嚴重，有呼吸中止症而不自知，長期下來，記憶力慢慢減退，忘東忘西，常常睡完早上起來又想睡，白天打瞌睡，都是睡覺時氧氣不足，進而引起腦袋沒有好好休息之故，若及時診治，通常是可恢復的。

還有一種情形就是肝性腦昏迷。肝功能不好，肝無法將血液中的氨轉化為尿素由尿尿中排出。因為人體攝取蛋白質的食物之後，經過腸胃分解會產生氨，肝正常的時候，肝臟會將氨轉化為尿素，由尿液中排出去。但如果猛爆性肝炎或肝硬化末期或肝癌末期，肝臟功能減退，無法發揮排毒功能，氨就會在血液中貯積，流到血液中，就會抑制腦細胞的活性形成肝昏迷，輕則日夜顛倒、語無倫次、忘東忘西，人昏睡不醒，甚至因而往生。

除了以上原因外，不少的失智是阿茲海默症所引起，就是腦中存在有不正常的蛋白質，會讓腦細胞逐漸失去功能，而人慢慢癡呆、失智，逐漸凋零而亡，美國前總統雷根晚年就是得到此症。

總之，事出必有因，人會失智，就像電腦中了病毒或記憶體損壞，如能及早診斷及早治療，失智也會慢慢改善或痊癒，如此也才能讓家人及病人平安喜樂，過著彩色人生。