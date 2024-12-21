橘世代／【向上教養】他們不是怕死 是怕掌控不了生命變動

生病不看醫生，看了醫生也不吃藥、不運動、不復健；手術順利出院後卻一蹶不振、懶得出門；你氣不過唸了幾句，他回你：「大不了死一死！」但是急症送急診時，他又害怕醫療無用真的死去……。照顧生病老父母，讓子女疲憊的往往不是疾病本身，而是父母的消極。

「我們看手術順利，但他真實感受就是身體變差。與其說怕死，他懼怕的是無法掌控身體變動的挫折。」臨床心理師何曉婷試著解釋生病父母的狀態，年長者的身體恢復能力大不如前，看似順利的手術結束後，身體仍會有許多看不見的不舒服，讓他不願意出門與運動。

長輩也可能在病後看見病容、感覺身體衰老，嚇了一跳，油然而生無能為力、難以掌控的挫折感，覺得做什麼都沒有用，乾脆都不要做了，當要去看醫生就聯想到「同樣的事又要再來一次，我會不會變得更差？」沒有掌控感的害怕愈來愈深。

先理解父母狀態 再找方法

何曉婷看見許多長輩真的會害怕，但怕的不是死，而是「我掌握不了我生命的變動」。何曉婷提醒子女，先理解父母的狀態，理解了就不會對他生氣、對他有迫切要求。她也強調，向上或向下教養都非「說了就有效」，都需要對當事人有理解之後找方法、要花時間陪伴他養成習慣。

例如媽媽不出門是在乎面子，覺得自己變醜了，就試著幫她準備外出穿著，讓她漂漂亮亮，從外觀下手，讓她對自己有信心，減少對出門的抗拒。

也要記得多鼓勵，提醒他們擁有的優點，增強自信，例如跟爸爸說，他抗癌過程很勇敢，護理人員要求都有做到，提醒他也是很強韌面對苦痛，降低他們因為身體病痛所致的失落。