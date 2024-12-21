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橘世代／【向上教養】留出喘息空間 蕭彤雯：設下身心界線很重要

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
主播蕭彤雯（左）認為，認識老化，才會對醫療與照顧有合理的期待，右為蕭媽媽。圖／蕭彤雯提供
主播蕭彤雯（左）認為，認識老化，才會對醫療與照顧有合理的期待，右為蕭媽媽。圖／蕭彤雯提供

父母生病，成年子女的壓力不只來自疾病照顧需要消耗體力，更因為面對父母非理性行為費盡心力。長照需求使「向上教養」變得更為困難，成年子女如何不身心俱疲。

主播蕭彤雯這幾年成為母親的照顧者，有好幾年的時間，她每次帶媽媽看完醫生後，都得躲到某個地方大哭半小時才敢回家。如今她能夠成為合宜的照顧者，摸索出好好照顧媽媽的方法，蕭彤雯認為，很重要的部分是在照顧父母時別忘了設立身心界線。

蕭彤雯說，「這個界線不是我不管你，而是我保留餘裕給自己、有喘息的空間。我不做這件事，我沒有辦法照顧好你。這樣想，你就會把身心界線畫出來」。

她提醒作為照顧者的子女，別用「孝順」來框住照顧父母這件事，或許「愛」是比較好的出發點，「我就是愛他們、希望他們好，而不是因為我是孝順女兒。」但她補充，即便這麼愛他們，也必須在身體、生理、心理上畫下界線。

蕭彤雯舉例，照顧初期她怎麼做，媽媽都不開心，但後來學畫界線，她知道自己已經很盡力了，要用什麼心情面對生活，是媽媽的人生課題，「那是她人生的考卷，我不要想去寫好媽媽的考卷」。

蕭彤雯提醒，認識「老化」的過程也會對照顧有幫助，當長輩身體不適，才有辦法判斷你們對面的是不可逆的老化過程，還是可以治療康復的疾病。認識老化，才會對醫療與照顧有合理的期待，例如不會期待失智長輩「好起來」，而能務實知道做到延緩就很棒了。

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 如何說服長輩 使用長照資源

「不要花這個錢。」「我不喜歡家裡有外人。」「我自己可以！」大家都建議照顧者盡量勞務外包、要讓專業的長照資源協助照顧，但是真的要找居服員、外籍看護時，父母總有一百個拒絕的理由。那些成功說服長輩使用長照資源的家庭是怎麼做到的？進數位版看看過來人的經驗及專家建議。

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