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橘世代／【向上教養】先訂半年計畫 說服長輩用長照資源 別太早放棄

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

多數照顧者或許同意引進專業長照資源協助照顧，但是說服父母並不容易，家庭照顧者關懷者總會秘書長陳景寧提醒，子女不要有「我今天跟爸媽說，明天居服員就來」的預設，比較務實的作法是，先訂下半年計畫，無論是說服父母或是引進長照，都需要好幾個月，別太早放棄。

這段時間，除了就你對父母的了解找溝通方式外，同時撥打一九六六專線，申請及選定適合家裡的個管師。有經驗的個管師會有許多撇步獲得老人家的信任，知道如何和長輩打成一片、知道什麼的長輩適合哪個居服員。陳景寧指出補充，個管師和長輩的投緣度、瞭不瞭解長輩真正的問題很重要，她建議子女在初期多花心思評估個管師適不適合，不適合可以換居服單位。一個聰明照顧者，除了引進適合的長照資源外，也要和個管師維持好的關係。

如果家內需要的照顧資源是外籍看護，難度會更高，需要全家協調。「你還是得試試才會知道。一直討論，長輩就一直抗拒。」陳景寧建議就直接試著讓外籍看護進到家裡，但要有心理準備，外籍看護進來的前三個月，你不但不覺得負擔減輕，可能還更累，因為上班時接到的不只是爸媽的電話，可能還有外籍看護求援詢問。

她提醒，這三個月很要作為外籍看護的後盾。最常見的狀況是，父母會有諸多抱怨——煮飯難吃、不會照顧、懶惰，除非外籍看護真的很不行，否則最好降低期待，協助他融入，要不然他要轉換雇主是很容易的。

若父母的疾病比較棘手，外籍看護沒經驗，例如失智症、囤物症，不妨善用長照二點○專業服務裡「問題行為照護」，請專業老師來教授照顧技巧。

外籍看護 父母 長輩

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