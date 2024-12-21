橘世代／【向上教養】照顧者最困擾 與爸媽溝通

阿智的父親有三高，不久前中風好不容易救回來，但是從來不定時服藥，更遑論復健、運動。小雅穿著新買的衣服回娘家要帶母親去就醫，媽媽對著年近五十的她說：「妳全身黑是有誰死了嗎？長這麼大還不會穿衣服！」

性格的缺陷 病後會被放大

「長照是家庭關係的延長賽」，家庭照顧者關懷者總會秘書長陳景寧指出，親子間的互不理解、無法溝通，會在父母老年時變本加厲，尤其父母在生病後，開始面對自己的失落與悲傷，他們生命早期埋下的性格問題也會放大。

陳景寧說，家總「家庭照顧者關懷專線」每年會統計首次入線的照顧者的最大困擾，都有超過五分之一的照顧者表示，他們最大的困擾是「與被照顧者的溝通」。

陳景寧進一步說明，父母生病後難以溝通的原因很多，像阿智父親那樣不吃藥、不復健算是最單純的，帶給子女比較大困擾的多來自家庭關係的不平衡，例如小雅與母親，父母從子女小時候就習慣指責、評價子女，關係長期不平等；另一種是父母的偏心埋下手足心結，在父母生病後釀成家庭風暴。

用角色扮演 練習換位思考

陳景寧指出，試圖改變年老父母的困難度非常高，子女總是滿身挫敗，她認為最好的狀況是改變自己、換位思考，「角色扮演」是有效的方法，把自己當演員，每天都有即興劇的任務，尤其遇到父母失智時更需要。

也可以將父母當成客戶、老闆，從子女位移到專業人員。當我們希望拿到案子、得到老闆肯定，通常會有很多的觀察和耐性，嘗試不同方法，不會糾結老闆愛不愛我、不會膠著於客戶的不公平對待，「你會知道老闆、客戶就是難搞，順著毛摸就好。你愈認定我們是親子，愈感到不舒服。」

少

說一句話 也是好的開始

另外，「少說一句話」也是好的開始。若彼此的新仇舊恨讓你心生厭惡，連陪伴都難，那先從少說幾句話開始，例如陪爸爸看電視時，無論爸爸的政治立場與你多不同、內容多不合理，都靜靜聽他說完，多數時候，老人家只是需要有人聽他說話。

親子衝突持續於有來有往，當你停止丟石頭，就有可能終止互丟石頭的場面。也可以發揮創意，從父母在乎的點著手。陳景寧舉例，她有個案的母親和媳婦關係差，常抱怨媳婦對她不好。母親篤性前世與輪迴，有次算命聽說媳婦前世是她的怨親債主，今生如此是因為上輩子欠債未還，母親聽到了此說法，人就放鬆了，當她鬆手，婆媳的關係反而變好了。

別成為自己也不認同的老人

向上教養是一條漫長的路，太強調「一定要怎麼樣」會很辛苦，陳景寧建議，善用家總專線、讓自己放鬆，不要急著解決問題，保持彈性和幽默感才是長久之計。

陳景寧常在聽見照顧者抱怨，他在重複上一代的行為。她提醒，父母對子女的影響深遠，若不想將這樣的負面關係與互動複製給下一代，子女須從中年起就要有意識改變自己，不要成為一個自己也不認同的老人，到老年才想改變，困難度很高。