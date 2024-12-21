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萊姆病境外移入再現 3年來首例

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

近期國際間萊姆病疫情升高，我國時隔三年也再現萊姆病。衛福部疾管署昨公布一例60歲法籍男性的境外移入患者，他今年9月中旬在法國被蜱蟲叮咬後，腿部紅疹未改善，近期來台並於12月上旬就醫確診。

萊姆病是人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱蟲叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。潛伏期為3至30天，平均約7天，約7成感染者會出現遊走性紅斑，感染初期有頭痛、發燒、寒顫、惡心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒症狀；若未治療，後期恐使心臟或神經系統異常。

疾管署發言人曾淑慧表示，從2015年至今，台灣發現的萊姆病患者都是境外移入，源自美國的案例最多。美國去年萊姆病例創近10年新高，歐洲地區病例數也逐漸增加，鄰近台灣的南韓與日本，病例也有增加趨勢，且今年的案例也與美國相同，均創該國近10年新高。

全球萊姆病疫情呈上升趨勢，疾管署呼籲國人野外踏青或旅外前往流行地區時，應加強防護，如穿淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑。

返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並盡快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。

患者 疾管署 美國

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