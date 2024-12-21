醫材解密／近視雷射手術須評估 術後保養是重要關鍵

現代人常盯3C，長時間用眼容易導致近視，不想戴眼鏡，就得靠手術矯正，但哪種手術方式最好？眼科醫師表示每個患者狀況不同，需要個案評估，而且術後也要做好保養，保護脆弱的眼角膜。

關於近視，最常見的手術方式就是雷射矯正，但雷射矯正無健保給付，民眾必須自費。

聯新國際醫院醫師張文瑞表示，坊間目前最常見的雷射手術有「雷射屈光角膜層狀重塑術（Laser Assisted in Situ Keratomileusis，簡稱LASIK）」與「微創角膜透鏡萃取術，SMall Incision Lenticule Extraction（簡稱SMILE）」2種，各有利弊，前者需要掀開角膜皮瓣，術後副作用機會高，可能會有乾眼症，後者雖然副作用機率低，但手術費用相對較高。

張文瑞說，LASIK費用通常在10萬元以下，SMILE因技術較新，要價10萬元以上，不過適合哪種手術，須經醫師評估，臨床上也不是所有人都適合用手術方式矯正視力，例如自體免疫疾病患者（如紅斑性狼瘡、乾燥症等），術後併發的乾眼症高，圓錐角膜也不適合，結締組織可能會讓角膜愈來愈薄與前凸。

張文瑞提醒，矯正手術雖然不需太多時間，但術後保養才是最重要的關鍵，眼角膜其實很脆弱，術後1個月內不能碰水，而且眼睛很敏感會相當畏光，須配戴護目鏡保護，點人工淚液保濕，還要減少用眼及避免激烈運動，配合醫囑回診才能真正擺脫眼鏡。