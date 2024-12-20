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五十嵐大介再續台灣情緣 創作從喜愛的風景開始

中央社／ 台北20日電

電影「小森食光」寫實細膩、「海獸之子」磅礡奇幻，風格迥異的故事都出自日本漫畫家五十嵐大介之手。他今天接受中央社專訪說，自己創作常從喜愛的景色開始，也畫過台灣風景。

五十嵐大介明天將出席2024圖像小說祭，並與作家吳明益對談，這是他第2度訪台，距離上回造訪台灣已超過20年，那時他甫結束首部作品「故事說不停」連載，應喜愛台灣的漫畫家朋友黑田硫黃邀請，便到了台灣展開2週的旅行，走訪台北、台南等地，台南甚至讓他首度有「我想住在這裡」的念頭。

五十嵐大介今天表示，雖然建築物有些不同，但氛圍仍然一樣，他喜愛台灣時間流逝的方式，令人期待。他記得當年是為了品嘗蚵仔煎而來，2週以來幾乎每天都吃5頓，還買了食譜烹飪書籍回日本，也因當時自己結束首部作品連載，心情特別放鬆，前來體驗、欣賞新奇事物。

「故事說不停」是短篇作品集，在1996年結束連載，彼時五十嵐大介27歲。他說，那部作品充斥許多他在學生時期所看到的景色與生活環境，事實上，「故事說不停」開頭的首篇「聽得見廟會音樂的日子」，可以說是他就讀多摩美術大學繪畫學科的畢業製作作品。

曾以「魔女」及「海獸之子」2度獲得日本指標性獎項「文化廳媒體藝術祭漫畫部門優秀賞」外，五十嵐大介以精細畫工聞名，被日本漫畫家浦澤直樹認為是最會作畫的漫畫家之一。但他說，其實小時候自己認為「當漫畫家是不可能的」，他因父母不常在家，小時候就喜歡塗鴉來打發時間，小學時才畫起漫畫。

「我負責製作班報，做了4格漫畫，但那時候讓我覺得當漫畫家應該很辛苦。」不過他一直對漫畫都很感興趣，也喜愛畫畫，才選擇進入美術大學，本來想以1幅呈現風與雨的畫作為畢業作品，但怎麼樣都不滿意，為了畫出他心中所想「隨時間變化的風景」，他才開始透過連續的圖畫來表現時間性。

五十嵐大介說，當他繪製漫畫時，起點也往往是「想畫我最喜歡的風景」，他認為這是他的靈感來源，像是在短篇故事集「凌空之魂」中，他畫了令他驚奇的台灣墳墓景色。也因為風景，他喜愛散步，散步能讓他發現路邊植物變高等微小變化，他喜歡這樣的生活。

當年在造訪台灣以後，五十嵐大介去了日本西表島旅遊，看見當地人們自給自足的生活方式，產生「我也想擁有那樣的力量」的想法，因而遷居到日本東北，開始一邊作畫一邊務農的生活，以獨居務農女子為主角的「小森食光」，他說，那是他自身寫照，連故事中的料理都是他親手烹飪過的。

五十嵐大介說，當他生活在大自然中，他發現身邊的人也與他一樣，喜愛、尊重路邊的小神社，或是那些生長在角落的植物，這是他以前在城市生活比較難以感受到的，這份歸屬感促使他能發展更多在日常中存在奇幻事物的想像，「我覺得這給我更多的自信，讓我能花更多心思去畫自己的畫」。

日本 漫畫家

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