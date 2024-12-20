屏東落山風藝術季開展 5大展區從美術館到街道

屏東落山風藝術季今天開跑，今年主題「在海邊的人」，5大展區從車城鄉海口港延伸到村落。不僅有看海美術館沉浸式大海體驗，街道還有日籍人氣插畫家山內庸資立體作品。

「藝術是跨國界的」，屏東縣長周春米表示，落山風藝術季舉辦至今已邁入第6年，今年邀請台灣、美國、日本、印尼等國共19組藝術團隊，創作26組作品。除了在原有的看海美術館、沙灘建置藝術作品外，更將觸角延伸至街道、村莊以及旅店，「謝謝藝術家與在地元素結合，讓車城鄉海口村成為大型美術館。」

周春米說，車城鄉長期受強勁落山風吹拂，擁有獨特地理人文樣貌，縣府多年前將閒置的海口港候船室重新整修，搖身一變成為看海美術館，讓海口港有脫胎換骨機會，發展落山風藝術季品牌。許多國內外藝術家接踵而至，為屏東的人、事、物創作，如今成為大家「再遠也要去」的吹風、看海地，也成為屏東冬季旅遊重點。

縣府傳播暨國際事務處新聞稿表示，今年首度與周邊旅宿業合作，共有沙灘、看海美術館、街道、村落、藝術旅店5大展區，民眾不用出國就能欣賞頂級藝術作品。每年最受矚目表演將於12月28日登場，今年由劍舞藝術家蔡宏毅、世大運太極拳金牌孫家閎聯合其他藝術團體，運用海景沙灘作天然舞台演出「渡風者」。

傳播處表示，看海美術館以「舞海湧-海湧之境」為主題，透過沉浸式光影技術打造海洋深淵，步入展場，彷彿踏入氣象萬千、驚濤駭浪大海中，帶給觀者身臨其境體驗。

街道展區主題「語巷弄-海口50人」，是日本人氣插畫家山內庸資首次台灣個展，帶來他著名的「FACESHOP似顏繪屋」，描繪50張海口居民笑臉，還有立體作品「風城的男生和貓」及巨型充氣裝置「風城的女孩和貓」等。

2024落山風藝術季展覽至明年3月2日止，詳情內容可至落山風藝術季官網「吹風看海地」臉書粉絲專頁、或到屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。