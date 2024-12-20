到日照中心做SPA 和鄰時光寓所為社區長者提供優質照護

走進和鄰時光寓所，首先映入眼簾的是繽紛童趣的座椅空間，畫上表情的彩色椅子旁寫著「等待區」，再往裡面走，時尚感的寬敞空間可以看到開放式廚房、桌椅區、健康復能器材、整排沙發椅，以及讓人眼睛一亮的SPA區，就像走進一間舒適溫馨的家，這裡是和鄰長照為社區長者打造的日照中心，執行長邱青萸說「和鄰時光寓所將以優質的照護服務，幫助長者看見自己的價值」。

位於新北市土城區的和鄰時光寓所今天舉辦開幕儀式，邱青萸表示，和鄰從據點走到日照準備多年，終於找到滿意的地點及願意支持他們的房東，過去有許多屋主一聽到長照機構就拒絕租賃，很幸運這次遇到認同和鄰理念的房東，沒有選擇租給連鎖咖啡店，反而在參觀和鄰的據點後，將房子租給和鄰，只為了與和鄰一起做對的事，此處將成為和鄰經營日照中心的起家厝，未來還會布局日照，服務更多社區長者。

跟著導覽人員實地走一趟長者們每天必經之地，一進大門是窗明几淨的等待區，長者早上可以先坐在這個區域曬曬太陽，看向落地窗外的街景與行人，慢慢融入日照中心氛圍後再進入活動區域，室內採開放空間設計，各區情形一目瞭然，就連辦公室也沒有遮蔽，還能看見一隻深受長者喜歡的白貓米果，踏著緩慢的步伐穿梭在日照中心，就像牠也是服務長者的其中一名員工。

而最受歡迎的地點莫過於SPA區，布置出一個美容院角落，未來將提供剪髮、洗髮服務，而且將由具備美髮專業的夥伴進行，不僅如此，浴室裝設了開門式的無障礙浴缸，長者不用擔心跨越浴缸的滑倒風險，可以在此安心泡澡，是和鄰時光寓所的一大亮點。

台灣明年正式邁入超高齡社會，65歲以上長者將占比20%，且人數持續增加，邱青萸表示，目前全台日照中心成長率高於社會老化速度，照顧人力的成長卻只有1%。

邱青萸說，和鄰時光寓所除了硬體空間以外，最大優勢其實是「人」，在照顧人力嚴重缺工的現在，和鄰的留才關鍵是「投入很大心力做教育訓練，協助夥伴找到自己的價值，支持他們做想做的事」，也因此人員穩定度高。