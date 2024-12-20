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竹北東興圳光藝節登場點亮水岸 展期至明年2／16

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
日本光藝術家小松宏誠展出的「風之花瓣」是今年東興圳光藝節最吸睛的作品。記者巫鴻瑋／攝影
日本光藝術家小松宏誠展出的「風之花瓣」是今年東興圳光藝節最吸睛的作品。記者巫鴻瑋／攝影

一年一度的東興圳光藝節今晚於新竹縣竹北市再次點亮，光藝術作品布置於河岸及水面上，吸引許多新竹民眾前來賞燈，今年最吸睛光藝作品是由日本光藝術家小松宏誠展出的「風之花瓣」，還有許多台灣創作者的作品都十分夢幻，光藝節展期將從今晚至明年2月16日止，特定周末還將有市集及音樂演出。

東興圳光藝節是每年竹北年末到年初的一大重頭戲，陪伴民眾度過耶誕、春節、元宵，往年皆有不少國際創作者參展，今年同樣有日本創作者及台灣創作者聯手，用光藝作品點亮東興圳水面。

光藝節今晚在東興圳點燈，不少民眾頂著寒風也要來參與，因今晚開幕邀請到靈魂沙發、怕胖樂團及宇宙人等樂團演出，不少年輕人將東興圳擠得水洩不通，新竹縣長楊文科也親自出席點燈儀式，宣布2024-2025東興圳光藝節開幕。

楊文科表示，新竹縣把東興圳打造成藝文廊帶，之後總圖、美術館也在這旁邊，連通高鐵站區，是新竹縣最精華的地區，而光藝節逐漸打開知名度，每年都吸引無數年輕人，希望民眾把握機會前來共襄盛舉，也歡迎大家今年來新竹縣政府前參加12月31日的大新竹跨年晚會。

這個周末六日，下午2時到傍晚6時，新竹縣府也邀請甜約翰、咖哩玩劇團及黃子軒與山平快等表演團體，現場還設有東興圳 X奶油市集 ，要讓民眾欣賞光藝術裝置、創意互動裝置及聆聽歌曲外，也能漫步市集品嚐美食。

同時除了這個周末外，還有1月18、19日一連2天，以及2月14、15、16日3天，光藝節同樣安排市集及音樂、舞蹈演出，其中包括日本高知「TACYON」yosakoi舞團、築夢舞集、在地三所國小學童表演及台灣特技團等。

不少家長帶著小朋友前來賞燈，尤其光影互動藝術特別吸引小朋友。記者巫鴻瑋／攝影
不少家長帶著小朋友前來賞燈，尤其光影互動藝術特別吸引小朋友。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科與台灣及日本的光藝創作者，共同點燈宣布光藝節登場。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科與台灣及日本的光藝創作者，共同點燈宣布光藝節登場。記者巫鴻瑋／攝影

創作者 新竹 日本

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