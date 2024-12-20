HIV感染者10年生活品質調查 找無友善醫療困擾增

台灣露德協會今天公布愛滋感染者10年生活品質調查報告，發現雖然治療效果已大幅進步，但找不到友善醫療的困擾度，卻比10年前增加近1倍，更有病患因此無法做關節置換手術。

社團法人台灣露德協會理事長邱飄逸在記者會上簡報指出，近年愛滋治療大幅進步，透過藥物有效治療，可達成U=U（測不到病毒等於不具傳染力），生理健康品質大幅提升，壽命延長與一般人無異，但僅靠醫療技術，還不足提升感染者的照護品質。

協會進行愛滋感染者10年生活品質調查報告，共回收2605份問卷，填答者平均37.56歲，男性占9成。結果發現，10年來感染者「生理健康品質」大幅提升，其中因治療副作用造成生活困擾的情形，比率降低超過10個百分點；因身體狀況不佳感到困擾的比率也降低逾15個百分點。

心理健康品質部分，卻改善有限，甚至有惡化的狀況。調查發現，工作、親密關係和社交關係上的困擾，相較10年前都略有增加；感受到憂鬱情緒的感染者，從2013年的79%驟升至2023年的98%。

值得注意的是，找不到友善醫療的困擾度，從2013年的34.6%，大幅提升到去年的61.7%。露德協會解釋，因過往感染者須優先考量「能不能活下去」，但隨醫療技術進步，HIV已成為可以控制的慢性病，除感染科以外，更多科別的就醫環境友善度因此浮上檯面。

「10年前擔心活不了，現在擔心活不好。」感染「人類免疫缺乏病毒」（HIV）至今已23年的光哥（化名）提到，身邊有友人因愛滋感染者身分，遭拒絕進行骨質疏鬆關節置換手術，只能從北部轉院到中部，才順利完成手術；也有人在在癌症手術期間，遲遲找不到友善的看護服務，等找到看護，已經2週過去。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋指出，目前愛滋醫療環境面臨雙重挑戰，一是整體醫療體系對感染者的歧視與偏見，二是醫病的有效溝通仍不容易。

顧文瑋說，2023年調查就指出，仍有3成感染者曾遭遇就醫歧視；此外，約38%感染者不知如何與醫療人員討論藥物副作用問題。再再反映目前醫療體系中，相關人員不僅對愛滋認知不足，醫病權力落差也引發溝通不良等問題。