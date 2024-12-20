有利海鮮肉品雞腿排等產品標示不實 遭預防性下架

「有利海鮮肉品」遭檢舉販售逾期產品，高雄市衛生局查察發現，除販售竄改效期的「原味雞腿排」，此外，進口軟絲、墨魚片、烏魚子等標示有多項錯誤，已預防性下架並依法處辦。

衛生局發布新聞稿表示，日前接獲民眾陳情「有利海鮮肉品有限公司」販售疑似逾期產品，16日已會同食品藥物管理署南區管理中心及相關單位前往公司及倉庫查察，經查存放在仁武區冷凍倉庫、前鎮區民權門市「原味雞腿排」有效期限標示為114年11月21日，但進口廠商提供進口報單有效日期為114年8月22日。

衛生局在門市及冷凍倉庫共查獲703片「原味雞腿排」，已全數下架封存；「原味雞腿排」是由中部縣市工廠供應的產品，已移送所轄衛生局處辦。

此外，衛生局查獲有利販售花枝月亮蝦餅、金目鱸魚下巴、烏魚子、特級比目魚、鯖魚片、板腱牛肉、白帶魚切塊、巴西熟凍龍蝦等多項產品，業者無法提出進貨單等紀錄，難以釐清產品有效期限及標示疑慮，已將產品預防性下架，暫停販售，待業者提出相關證明文件並釐清後才能上架販售。

衛生局表示，稽查另查獲店內「軟絲」產品生產國為印度，但門市標示立牌產地為菲律賓，涉產地標示錯誤；另有逾期產品「墨魚片」1盒在現場監督業者銷毀；稽查人員在大寮門市查獲烏魚子未貼標示、和牛未標示產地、仁武門市虱目魚肚效期與包裝不同，涉違反食安法將依法處辦。

衛生局提醒，為維護民眾權益，如有消費或爭議問題，民眾可撥打消費者專線1950，市府消保官可協助洽業者進行退換貨事宜。並呼籲食品業者，遵守食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。