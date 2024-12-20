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「美國賽車節IN TAINAN」114年台南登場 一睹飄移風采

中央社／ 台南20日電

台灣極限賽車運動發展協會主辦「美國賽車節 IN TAINAN」，明年1月18日起連2天將在大台南會展中心旁登場，以美國文化體驗為核心帶來全球飄移賽事FD（Formula Drift）氛圍。

台南市長黃偉哲今天在「美國賽車節 IN TAINAN」宣傳記者會指出，這項賽事匯聚美國、日本、芬蘭、立陶宛、巴西、香港等世界頂尖車手，將打破國際界限，讓車迷一睹全球飄移精英風采。

黃偉哲表示，「美國賽車節 IN TAINAN」吸引全球頂尖車手與專業人士，更是美國FD官方賽事首次在台延伸，體現國際對台灣賽車文化的肯定，也讓更多人認識台南多元文化與國際視野。

市府新聞稿指出，「美國賽車節 IN TAINAN」將邀來美國FD總裁Ryan、創辦人Jim等重量級人物來台，市府希望透過世界頂尖賽事FD的合作，讓市民感受國際級賽事熱情與刺激，也將賽車運動結合文化交流，為城市形象國際化注入新能量。

美國 車手

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