「美國賽車節IN TAINAN」114年台南登場 一睹飄移風采

本週六即將迎來冬至，且碰上寒流來襲，不論衣服穿得再厚，還是難以避免手腳冰冷的情況。對此，有營養師在社群分享容易造成手腳冰冷的10大因素，並提醒民眾應注意的「NG」飲食習慣。

2024-12-20 18:08