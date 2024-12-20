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明下半天又有冷氣團接力 北部下探12度、各地愈晚愈冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天下半天另一波冷氣團南下，到下周一前北部整天偏冷，僅12至14度，中南部日夜溫差大。本報資料照片
明天下半天另一波冷氣團南下，到下周一前北部整天偏冷，僅12至14度，中南部日夜溫差大。本報資料照片

中央氣象署指出，明天清晨仍有輻射冷卻影響，苗栗、台中、彰化、南投及花蓮有近10度低溫機率，白天起溫度短暫回升，下半天另一波冷氣團南下，到下周一前北部整天偏冷，僅12至14度，中南部日夜溫差大。下周二起冷氣團減弱，但緊接周四又有東北季風增強。

氣象署預報員張竣堯表示，明天清晨仍有輻射冷卻影響，西半部低溫約12至16度，東半部15至17度，苗栗、台中、彰化、南投及花蓮有近10度低溫機率。明天白天起溫度回升，下半天另一波冷氣團南下，預計影響到下周一。

張竣堯指出，明天白天北部高溫約16、17度，其他地區可達21至26度，下午起北部轉冷至入夜降溫，下周一前中部以北、宜花地區僅12至14度，南部約14至16度；北部整天偏冷，高溫不超過17、18度，中南部高溫則可達20度以上，日夜溫差大。下周二起冷氣團減弱回溫，但周四又有東北季風增強、溫度下降。

張竣堯表示，明天以迎風面降雨為主，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，周日雨區縮小，基隆北海岸、宜花、大台北地區有雨，其他地區多雲到晴。下周一南方水氣北移，各地多雲有零星短暫雨，預計持續到周二上午，西半部山區及東南部有零星雨，桃園以北、宜花地區有零星短暫雨。

他指出，下周三聖誕節偏東風，天氣穩定，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周四、周五桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他也說，下周一雖然溫度回升，但水氣條件好，不排除3500公尺以上高山有路面結冰、結霜或零星飄雪機會。另外，明天下午起冷空氣影響，沿海及離島可能有強陣風及長浪，提醒民眾留意。

低溫 冷氣團 高溫

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