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hololive production快閃店移師南台灣 粉絲開心拍不停
「hololive production 限定合作快閃店」移師南台灣，高雄限定主視覺再次引起話題，繼 10 月於台中大遠百舉辦的 朝氣 Chill 遊限定合作快閃店引發熱烈迴響後，從今天起在高雄夢時代引入高雄場快閃店，不僅延續台中場的精華，展場空間、活動規模全面升級，更推出全新商品，也讓粉絲帶來更加精彩的視聽與購物盛宴。
本次快閃店以高雄限定主視覺亮相，打造高雄歷年規模最大的hololive production主題快閃店，包括可愛度爆表的Q版滑鼠墊，還有高雄場限定的新春限定Q版紅包袋與Q版收藏大紙袋，搭配滿額贈及加價購等活動，讓粉絲們感受滿滿的新年祝福。
為了讓粉絲留下難忘回憶，這次快閃店特地攜手高雄捷運，於美麗島站橘線廊道設置主題拍照打卡點、收藏卡機及姓名貼機，粉絲可拍照並參與社群活動，逛完快閃店的粉絲也能順便與可愛的VTuber娃娃們開心合影！
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