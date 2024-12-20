金門知名潮店扮聖誕老公公 捐10萬名牌鞋給弱勢學子

金門知名體育用品店沃皮斯潮流老闆盧松民，連續4年在聖誕節前夕，捐贈名牌運動鞋給金門高中弱勢學生，今年捐贈運動鞋25雙，市價將近10萬。他盼藉此活動回饋家鄉，也希望能為學生帶來關懷，讓新的一年感受到社會的善意和支持。

盧松民表示，隨著近年運動風氣提升，運動用品需求大幅增長，事業版圖也逐漸擴大，但感恩社會的初衷不變，他憶起當年求學階段困窘及金門創業初期的各種不易，承蒙各方協助與支持才能有今日的小成就，所以他每年歲末年終，都希望能盡棉薄之力，讓愛循環，讓需要幫助的人在一年的尾聲有個驚喜，穿上新鞋邁開腳步迎向下一個年度。

他表示，去年來學校贈鞋時曾說過，希望贊助數量能越來越少，不是吝惜不願意捐贈，而是數量減少代表弱勢家庭及需要幫助的人變少。盧松民認為，這一變化意味著社會環境正在改善，弱勢家庭的數量在逐漸減少，這對他來說是好消息。他希望，未來能繼續為社會公益出一份力，同時把更多資源投入到其他需要幫助的地方，帶動良善循環，讓愛與關懷不斷延續。

金門高中校長許自佑在捐贈儀式上對盧松民表示衷心感謝並指出，學生們能夠在聖誕節前收到這份特別的禮物，感到十分開心與驚喜。許自佑希望，盧松民的這份愛心與用心，能夠激勵學生們不僅珍惜這份來自社會的關懷，未來在有能力時，也能回饋社會，讓社會環境變得更加美好。

許自佑也邀請盧松民能以講師身份蒞校演講，分享他創業的故事，尤其是如何從小島金門出發，克服創業過程中的各種困難，最終在基隆、新北和新竹開設七家分店，取得如今的經營佳績；許自佑相信，這樣的經歷對學生們將有重要啟發，能幫助他們規劃未來的人生道路。

金門高中家長會副會長胡淑萍也出席贈鞋儀式，除了代替家長會長洪長享表達謝意外，也允諾未來將結合家長會的力量，籌募更多資源支持學校發展，讓在金門高中求學的孩子都能擁有更多的教育資源，培育出優質的人才，打造更好的金門。