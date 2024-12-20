新北全國青年景觀競賽 神農藥響抱走10萬元大獎

第6屆全國青年景觀競賽冠軍今天揭曉，競圖競賽組由中原大學地景建築系畢業的王聖勛的作品「The Crowd, The Nature。IN LISTENING」獲得第1名及2萬元獎金；設計施作組由新北市立淡水商工園藝科與里予景觀有限公司合作的「神農藥響」抱走冠軍獎座及10萬元獎金。作品即日起在三重神農百草公園展覽至明年1月19日。

今天由新北市長侯友宜頒獎予優秀青年景觀設計團隊，並表揚本市積極參與綠美化且表現亮眼的社區團體，並參觀現場8組療癒景觀空間，並親自體驗作品的巧思設計。

侯友宜表示，全國青年景觀競賽在今年邁入第6屆，總獎金也由前一屆的20萬元加碼至30萬元，提高獎金給予參賽隊伍最實質的鼓勵。

侯指出，推動城市進步的過程中，不僅要追求城市的發展與現代化，更要注重市民的健康生活與生態永續。市府推動韌性農業及淨零碳排，透過系列政策的實踐，積極提升城市生活品質；全國青年景觀競賽及社區綠美學競賽，就是從日常生活中開始，做一點點景觀綠美化改造，卻能讓整體環境、生活品質都能獲得大幅的提升改善。

中原大學地景建築系畢業的王聖勛作品去中心化設計、白噪音以及植栽設計，形成都市中留白的療癒環境，獲得評審青睞。

設計施作組則由淡水商工園藝科與里予景觀有限公司合作的「神農藥響」，作品運用竹材，具高度互動性及趣味性，充分展現今年自然療育力主題，獲得評審一致好。

淡水商工園藝科同學說，他們以神農嘗百草為設計出發點，運用竹子為主要素材，透過錯落植物與竹音共振創造出各種樂器的聲音，營造出音樂慶典的氛圍，以音樂方式來回應神農大帝的慈悲，大家在這空間裡可以自由創造出屬於自己的聲音，歡迎大家一起來現場體驗。