口腔保健大調查！網議TOP6口腔問題超頭痛



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「口腔問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大口腔問題。

口腔健康不僅關乎日常進食、吞嚥，還可能影響個人社交與自信，然而牙齒發黃、蛀牙等常見問題，往往在疏於照顧中悄悄找上門，不僅降低生活品質，更讓形象大打折扣。究竟哪些口腔問題最讓人煩惱呢？一起來看看吧！

「牙齒亂」讓人喪失自信還易蛀牙！「黃牙」問題令茶、咖啡愛好者苦惱

▲ 網友熱議TOP6口腔問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內關於「口腔問題」的討論，可以發現許多網友飽受「牙齒不整齊」困擾。常見的齒列問題包含暴牙、齒縫過大、咬合不正等，便有網友表示「每次露牙笑時，都覺得門牙這樣很醜」、「牙齒很亂很沒自信」，認為齒列不整不僅影響外觀、進而使自信心下降，也「不好清潔到位，容易造成蛀牙跟結石」。

牙齒不整齊的問題通常可透過「戴牙套」矯正，不過也有民眾點出，根據「醫師是否為矯正專科、診所規模、軟硬體設備、矯正工具使用哪一種」等因素，療程會有不同價位，建議可以多做功課並向醫師諮詢，針對自身需求選擇合適的矯正方案。

聲量排行第二的「牙齒發黃」問題也廣受討論。許多民眾都有喝咖啡、喝茶的習慣，或者常吃醬油、咖哩等深色食物，當中的色素容易附著在牙齒上，若清潔不夠徹底，時間一久便容易形成牙垢、牙菌斑，進而使牙齒逐漸泛黃。

有網友發文說道「發現牙齒上都會有殘留的咖啡漬跟茶漬，看起來黃黃不美觀」，甚至因此「沒辦法再開心地拍照了，也有點排斥跟其他人合照」，請益大家是如何維持牙齒的亮白度；對此，有人建議從生活細節著手，如「喝完飲料立刻漱口，減少色素黏著在牙齒上的時間」、「易染色飲料都用吸管喝，才不會直接接觸牙齒」等，若效果仍不夠理想，則可考慮調整飲食習慣，或尋求專業美白療程。

部分網友則苦惱於「牙齒缺漏／斷裂」的問題。除了自然老化之外，外力撞擊、蛀牙或牙周病等因素也都可能造成牙齒鬆動或斷裂，使得補牙相關需求居高不下。

有民眾無奈分享經驗如「半年前因為吃了一片芭樂，聽到卡的一聲⋯⋯經診斷之後是牙槽骨裂，我得跟我的牙齒說掰掰」、「吃芒果乾吃到一半發現門牙缺了一大角，大概碎了了三分之一」，讓網友感嘆「牙齒顧好才有健康的身體」，還有人直呼「全口植牙也太貴」，建議平時便多留心與口腔保健，保持健康也守護荷包。

其他如蛀牙、口腔黏膜病變、口臭等，也都是常見而不可輕忽的口腔問題，透過良好的清潔習慣與定期檢查，便能有效降低這些疾病的風險，不只提升生活品質與健康狀態，也讓笑容更自信！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「口腔問題」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/12~2024/12/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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