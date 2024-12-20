耶誕節將至 桃機打造永續耶誕樹與旅客共度溫馨佳節

一年一度的耶誕節即將來臨，為了迎接耶誕節及元旦旅運人潮，桃園機場特地在出境大廳設置7公尺高耶誕樹主題裝置，首度取材自機場焚化爐產生的爐底渣及寶特瓶等回收材料，經過再製打造桃機永續耶誕樹，營造佳節氛圍同時也實踐永續減碳的承諾。另外機場公司也邀請藝文團體帶來主題表演及鋼琴點歌派對，為旅客及航廈工作人員帶來濃濃的耶誕歡愉氣息。

機場公司副總經理李俊德表示耶誕節、元旦及寒假即將到來，旅行需求增加讓機場運作也越加緊湊忙碌，為讓旅客感受節慶氛圍，今年以Winter White Christmas為主視覺設計，導入資源循環概念布置永續聖誕樹。銀白色的結構象徵冬日皚皚白雪，穿越下方秘密走道增添探索樂趣；上方紅、綠色緞帶等節慶及旅遊元素，與航廈入口、報到櫃台及旅客服務台布置互相輝映，吸引旅客駐足欣賞及拍照，增添佳節氛圍。

機場公司表示，這座高7公尺的永續耶誕樹，是與致力再生材料研發與應用的小智研發公司(Miniwiz)合作，將機場焚化爐產生的底渣與再生聚乙烯製成耶誕樹主體骨架；搭配回收而來的寶特瓶所做的不織布製作吊飾裝置，結合了環保再生與創新科技，呈現兼具美感與永續理念的耶誕主題布置，以具體行動落實淨零減排理念，為旅客帶來溫馨且富有環保意識的新體驗，也展現桃園機場實踐永續的行動力。

機場公司也為即將到來的假期安排多項藝文活動。12月21日在第一航廈出境三樓由愛舞民族舞團表演《冬．白蒲飛舞》，以及在第二航廈南側商場5樓舉辦耶誕點歌派對，歡迎民眾在桃園機場粉絲專頁留言點歌，即有機會現場演奏專屬您的樂曲。12月24日則由愛舞民族舞團及龍潭愛樂管弦樂團在第二航廈報到大廳帶來專為旅客編排的《平安夜‧舞起樂揚》表演，融合悠揚樂音及曼妙舞姿，傳遞溫暖祝福。12月25日於第二航廈報到大廳，由天馬戲創作劇團帶來馬戲表演與魔術互動，與旅客共度美好佳節。