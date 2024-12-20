冬季易手腳冰冷 營養師提醒：攝取「2類」飲品失溫更快

本週六即將迎來冬至，且碰上寒流來襲，不論衣服穿得再厚，還是難以避免手腳冰冷的情況。對此，有營養師在社群分享容易造成手腳冰冷的10大因素，並提醒民眾應注意的「NG」飲食習慣。

營養師高敏敏在臉書粉絲專頁中發文，提到容易造成手腳冰冷，可能是因為以下10種因素：

1.缺鐵性貧血

人體沒有足夠的健康紅血球，將氧氣送往全身，因此手腳會感到冰冷。

2.寒流低溫

天冷時，人體會優先讓重要器官維持血液循環，導致末端血液較少。

3.有菸癮者

香菸中的尼古丁會使皮膚血管收縮，手指皮膚的血管變窄，導致手腳冰冷。

4.生理期

女生因流失血液，導致鐵含量降低。

5.糖尿病友

血糖過高導致四肢末端的血管壁阻塞，無法正常得到血氧供應。

6.心血管疾病

血管不通順導致血液循環差，好發在年長者、肥胖者、高血脂／高血壓人群。

7.特殊疾病

雷諾氏症容易在天冷或情緒緊張、激動的時候發作，會感到手腳冰冷、刺刺麻麻、皮膚變藍紫色。

8.甲狀腺低下

新陳代謝的能力降低會導致身體產熱不足，手腳會比平時更怕冷。

9.壓力大

精神緊繃、緊張容易使血管收縮，導致血液循環不順暢，使末端冰冷。

10.肌肉量過低

肌肉活動會產生熱能，而肌肉量過少會導致身體產熱能力差。

針對產熱能力的問題，高敏敏提醒民眾可多吃薑黃、辣椒、韭菜、肉桂、紅棗等食物，但要避免攝取酒精與黑咖啡，兩者會造成血管收縮而更容易感到寒冷。另外，脖子與耳朵內有許多交感神經以及血管，更應該加強保暖，以免發生猝死的意外。