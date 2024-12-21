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租屋哪裡找？盤點4大管道 多管齊下快速找到理想窩

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
租屋哪裡找？盤點4大管道 多管齊下快速找到理想窩 圖片來源/Unsplash
租屋哪裡找？盤點4大管道 多管齊下快速找到理想窩 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「找房管道」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的4大找房管道。

無論是為了追求學業、發展工作抑或展開全新生活，找到理想合適的居所無疑是重要的一環，然而，面對多元的租屋資訊，如何快速鎖定符合需求的物件成為不少租屋族的煩惱之一。本次我們便針對網友熱議的4大找房管道進行調查，一起來看看大家是如何找到落腳處的吧！

「租屋網站」物件豐富但要留意詐騙 「社群」方便聯繫且租客心得真實

▲ 網友熱議4大找房管道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議4大找房管道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「找房管道」相關話題的討論，可以發現擁有豐富物件的「租屋網站」最受熱議。常見的租屋網如「591」、「樂租網」、「好房網」等，除了房源充足外，更提供完整又方便的「條件篩選」功能，讓求租者能根據預算、地區、坪數等需求快速鎖定合適物件。

便有網友表示「目前為止找房都是網站看一看、約看房就直接簽約了」，指出其搜尋自由度高的特點，能幫助節省不少找房時間。不過也有人提醒，租屋網上部分「物美價廉」的房屋很有可能「是詐騙或釣魚」，或者「去問的時候就會跟你說這間沒有了」，點出物件資訊更新速度較慢的問題；同時，網站上刊登房源者「很多都是房仲」，若成功簽約還需額外繳交「仲介費」，如在意這些特點，不妨另尋其他租屋管道。

若未能在租屋網上找到理想的房屋，網友也推薦加入地區性的「Facebook租屋社團」，或多關注各大「討論區」的租屋版。這類管道雖然無法自定義搜尋條件，但民眾可自行發「求租文」提高媒合機率，且不少房源「是房東自己發文，不用仲介費，就算有仲介費也比591少」，通常也更容易聯繫到發文者或房東，便於即時掌握物件更新狀況。

另有網友指出「好物件房客會主動幫忙找房客續約」，認為社群與租屋網最大的不同，就在於可以看到更真實的租客心得；此外，還有不少專門分享租屋資訊的IG或Threads等社群帳號，搭配hashtag功能，能幫助租客快速找到心儀的物件。

而若你想嘗試與眾不同的租屋體驗，不妨多留意「共生公寓平台」上的物件。與一般租屋網相似，多數共生公寓平台也提供自定義篩選條件，而其最大的特色在於打造家庭式的居住空間，租客多來自不同地區、背景，能在同一屋簷下與室友從陌生人逐漸建立如家人般的關係，共同分享日常，讓有居住經驗的人表示「如果你喜歡認識新朋友、與人交流、喜歡家庭式的生活空間，那一定會愛上」。

選對租屋管道，不僅能提升看房體驗，也能加速找到理想的住所。不同的找房方式各有優勢與限制，若在過程中遇到瓶頸，遲遲找不到合適的房屋，不妨轉換管道、耐心比較，多了解各方資訊，才能找到真正符合心意的溫暖小窩！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「找房管道」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/04~2024/12/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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