出國旅遊是感情試金石？盤點5大出國吵架原因



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「出國吵架原因」話題的網路聲量表現，帶您了解5大出國吵架原因。

與家人、好友或另一半一起出國旅行、享受異地風光，想像起來便是一個很美好的體驗。然而出國旅遊比起國內旅遊需要更多準備，也可能遇到更多難題，因此在網路上經常可以看到網友分享與親友、伴侶出國旅遊時的各種負面體驗。而在眾多原因中，究竟有哪些事最容易引發爭吵呢？讓我們來一探究竟吧！

「不參與行前準備」沒做功課又抱怨最煩人 「時間觀念不佳」拖拉不守時耽誤行程

▲ 網友熱議TOP5出國吵架原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「出國吵架原因」的討論，會發現以「不參與行前準備」受到最多關注，在行前準備時，從確定住宿、交通到行程規劃等環節，皆需要投入不少心力，如果只有部分旅伴承擔所有的準備工作，難免會感到不平衡。

有網友便分享自己最怕遇到「完全不做功課」、「事前都說沒意見，最後卻意見特別多」的旅伴，吸引許多網友共鳴道「旅伴就是要一起參與，不是來當她免費保姆的」，有網友更直言「沒有參與行程規劃，就沒資格嫌東嫌西」。

「時間觀念不佳」也是熱議的爭吵原因之一，尤其出遊行程規劃還需配合當地交通班次與景點開放時間等，如果有人遲到，常可能耽誤全體的行程。

在針對「出國最討厭哪種雷旅伴」的社群討論文下，不少網友便提名「不守時，拖拖拉拉」、「拖時間的豬隊友」。也有網友分享在日本旅遊時，即便已經叮嚀旅伴「一定要準時早起，不然錯過就沒車了」，隔天對方卻仍「拖到最後一刻離開才下樓」，不但打亂原有行程，也讓雙方都不愉快，讓他無奈表示沒想到自己有一天也會「遇到雷包旅伴」。

此外，「生活作息不同」也常引雙方不快。出門旅遊時，眾人通常同吃同住，一起跑行程，但如果生活作息差異過大，便容易引起摩擦。有網友分享與丈夫出遊時，因為行程而必須早起，遭到對方抱怨，有網友便表示自己是「早出晚歸派，難得出國就是要玩好玩滿」。

也有另一派意見提出「當然是睡到自然醒才有精神好好玩啊」，有人對此提出解方「要逛的就去逛，要睡的就去睡」，協調好才不會有衝突。還有網友提醒應事先了解彼此的睡眠習慣，「否則已經訂下去，才知道有團友睡眠會影響他人，又不好臨時訂房，是真的不太妥當」。

對於以上吵架原因，你是否也感到心有戚戚焉呢？或是，你正好有一些避免爭執的訣竅呢？與他人一同出國旅遊，難免會有些摩擦，但若能參考以上網友的經驗，彼此互相體諒、溝通，相信依舊能擁有快樂的旅程，與旅伴們共同創造美好的回憶！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「出國吵架原因」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/05~2024/12/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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