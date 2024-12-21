快訊

獨／「班班有鮮乳」蔣萬安不喊卡 要跟卓榮泰談配套

汽車高速衝撞德國耶誕市集影片曝！至少2死68傷 凶手竟是醫師

開箱影片／鐵三角ATH-CKS50TW2藍牙耳機超強續航 「只帶2顆」出門不怕沒電

聽新聞
0:00 / 0:00

出國旅遊是感情試金石？盤點5大出國吵架原因

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
出國旅遊是感情試金石？盤點5大出國吵架原因。 圖片來源/Unsplash
出國旅遊是感情試金石？盤點5大出國吵架原因。 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「出國吵架原因」話題的網路聲量表現，帶您了解5大出國吵架原因。

與家人、好友或另一半一起出國旅行、享受異地風光，想像起來便是一個很美好的體驗。然而出國旅遊比起國內旅遊需要更多準備，也可能遇到更多難題，因此在網路上經常可以看到網友分享與親友、伴侶出國旅遊時的各種負面體驗。而在眾多原因中，究竟有哪些事最容易引發爭吵呢？讓我們來一探究竟吧！

「不參與行前準備」沒做功課又抱怨最煩人 「時間觀念不佳」拖拉不守時耽誤行程

▲ 網友熱議TOP5出國吵架原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5出國吵架原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「出國吵架原因」的討論，會發現以「不參與行前準備」受到最多關注，在行前準備時，從確定住宿、交通到行程規劃等環節，皆需要投入不少心力，如果只有部分旅伴承擔所有的準備工作，難免會感到不平衡。

有網友便分享自己最怕遇到「完全不做功課」、「事前都說沒意見，最後卻意見特別多」的旅伴，吸引許多網友共鳴道「旅伴就是要一起參與，不是來當她免費保姆的」，有網友更直言「沒有參與行程規劃，就沒資格嫌東嫌西」。

「時間觀念不佳」也是熱議的爭吵原因之一，尤其出遊行程規劃還需配合當地交通班次與景點開放時間等，如果有人遲到，常可能耽誤全體的行程。

在針對「出國最討厭哪種雷旅伴」的社群討論文下，不少網友便提名「不守時，拖拖拉拉」、「拖時間的豬隊友」。也有網友分享在日本旅遊時，即便已經叮嚀旅伴「一定要準時早起，不然錯過就沒車了」，隔天對方卻仍「拖到最後一刻離開才下樓」，不但打亂原有行程，也讓雙方都不愉快，讓他無奈表示沒想到自己有一天也會「遇到雷包旅伴」。

此外，「生活作息不同」也常引雙方不快。出門旅遊時，眾人通常同吃同住，一起跑行程，但如果生活作息差異過大，便容易引起摩擦。有網友分享與丈夫出遊時，因為行程而必須早起，遭到對方抱怨，有網友便表示自己是「早出晚歸派，難得出國就是要玩好玩滿」。

也有另一派意見提出「當然是睡到自然醒才有精神好好玩啊」，有人對此提出解方「要逛的就去逛，要睡的就去睡」，協調好才不會有衝突。還有網友提醒應事先了解彼此的睡眠習慣，「否則已經訂下去，才知道有團友睡眠會影響他人，又不好臨時訂房，是真的不太妥當」。

對於以上吵架原因，你是否也感到心有戚戚焉呢？或是，你正好有一些避免爭執的訣竅呢？與他人一同出國旅遊，難免會有些摩擦，但若能參考以上網友的經驗，彼此互相體諒、溝通，相信依舊能擁有快樂的旅程，與旅伴們共同創造美好的回憶！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「出國吵架原因」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/05~2024/12/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

出國旅遊 社群

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

2025蛇年終於熬出頭！屬狗苦盡甘來、兩生肖要廣結善緣

一起旅遊=友情毀滅？他列3點篩選合適旅伴：差異越小衝突越少

40歲男6條件徵旅伴遭轟「根本求偶」 網推薦找1種人：很知足

加入新創真的好嗎？求職者必知的新創公司優缺點全攻略

相關新聞

「冬至」冷氣團再襲愈晚愈冷、10度低溫 吳德榮：跨年無強冷空氣偏暖

今天是24節氣的「冬至」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨因...

「冬至」冷氣團南下 北台灣特別濕寒冷、下周一各地有雨

今天是24節氣的「冬至」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，又有大陸冷氣團南下，再度變冷，尤其北台灣特別濕寒冷。下...

天氣展望 氣象署：未來2周各1波冷氣團影響 北東降雨

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周期初各受一波大陸冷氣團影響，降雨以北部及東半部為...

全台TOP8落羽松景點 季節限定金紅樹海別錯過！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「落羽松景點」話題的網路聲量表現，帶您一覽網友熱議的全台8大落羽松秘境。

出國旅遊是感情試金石？盤點5大出國吵架原因

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「出國吵架原因」話題的網路聲量表現，帶您了解5大出國吵架原因。

周末還是冷 「冬至」下午開始冷氣團南下 全台入夜寒冷

今天清晨輻射冷卻影響，中央氣象署表示，西半部低溫約12至16度，東半部約15至17度，其中在苗栗、台中、彰化、南投及花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。